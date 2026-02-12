गुन्हे वृत्त
डिजिटल अरेस्टच्या भीतीने १९ लाखांना फसवले
पिंपरी : मुंबई क्राइम ब्रांच आणि ‘विश्वास नांगरे पाटील’ बोलत असल्याचे सांगत एका व्यक्तीने दिघी येथील एका व्यक्तीला १९ लाख एक हजार रुपयांना फसवले. या प्रकरणी पीडित व्यक्तीने दिघी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. यानंतर पोलिसांनी विविध मोबाइल क्रमांक आणि बँक खातेधारकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘आरोपींनी फिर्यादीच्या वडिलांना फोन करून त्यांच्या आधार कार्डचा गैरवापर झाल्याचे आणि पैशांच्या अफरातफर प्रकरणातलि समावेश असल्याचे सांगितले. त्यांना ईडीची खोटी नोटीस पाठवून अटकेची भीती दाखवण्यात आली. त्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी बोलत असल्याचे भासवून, अटक टाळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या फंडात पैसे भरण्यास सांगून पैसे उकळले.
गॅसचे अवैध पुनर्भरण करणाऱ्यांवर कारवाई
पिंपरी : घरगुती वापराच्या गॅसचे अवैध पद्धतीने पुनर्भरण करणाऱ्या दोघांवर पोलिसांनी कुरुळी परिसरात बुधवारी (ता. ११) कारवाई केली. गणेश कुंभार (वय २४, रा. चाकण) आणि उद्धव गोसावी (वय ३६, रा. चाकण) अशी आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी खंडणी विरोधी पथकाचे पोलीस कॉन्स्टेबल किरण जाधव यांनी महाळुंगे पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी घरगुती गॅस सिलिंडरमधून विनापरवाना गॅस काढून तो छोट्या टाक्यांमध्ये भरत होते. कोणत्याही सुरक्षेची काळजी न घेता हा धोकादायक प्रकार आर्थिक फायद्यासाठी केला जात होता. पोलिसांनी घटनास्थळावरून ४५ हजार ३०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
खोट्या सह्या करून बेकायदेशीर बांधकाम
पिंपरी : पुनावळे येथील जमीन मोजणीवेळी फसवणूक केली. तसेच बनावट स्वाक्षरी करून बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घटना पुनावळे येथे घडली. या प्रकरणी योगेश वाणी (वय ५०, रा. पिंपरी) यांनी रावेत पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार मुजफ्फरअली सय्यद आणि मेहफुजअली सय्यद (दोघे रा. पिंपळे निलख) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी फिर्यादीची जमीन विकत घेण्याचे सांगून समजुतीचा करारनामा केला होता. मात्र, मोजणीच्या वेळी फिर्यादी हजर नसताना त्यांच्या खोट्या सह्या करून जमिनीची हद्द बदलण्यात आली.
बनावट कागदपत्रे तयार करून फसवणूक
पिंपरी : हिंजवडी परिसरात बनावट स्टॅम्प पेपर आणि नोटरी कागदपत्रे तयार करून शासनाची आणि नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली. ही घटना हिंजवडी येथील ई-सुविधा केंद्रामध्ये घडली. या प्रकरणी सिमांता कामिनीकुमार दास (वय ३२, रा. नेरे, दत्तवाडी, मुळशी; मूळ रा. पश्चिम बंगाल) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिस कॉन्स्टेबल अजिनाथ सावंत यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने मूळ स्टॅम्प पेपरची रंगीत छायांकित प्रत काढून त्याद्वारे बनावट नोटरी करारनामे तयार केले. या कागदपत्रांचा वापर करून कंपनीचे ओळखपत्र मिळवणे, बँक खाते उघडणे आणि गॅस कनेक्शन मिळवण्यासाठी उपयोग केला गेला. अशा प्रकारे आरोपीने १० नागरिकांची सुमारे २० हजार रुपयांची फसवणूक केली आहे.
लोखंडी साहित्याचा अपहार करून चालक फरार
पिंपरी : वाहून नेण्यात येणाऱ्या दीड लाख रुपयांच्या लोखंडी सुट्या भागांचा अपहार करून चालक गाडी सोडून पसार झाला. ही घटना सोमवारी (ता. ९) मोशी येथील लाँगवे ट्रान्सपोर्ट येथे घडली. या प्रकरणी सोनल अरडे (वय ३१, रा. चाकण) यांनी भोसरी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. इरफान अन्सारी (वय २६, रा. महाराजगंज, उत्तरप्रदेश) असे गुन्हा दाखल झालेल्या चालकाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी यांच्या वाहनावर आरोपी हा चालक होता. त्याने लोखंडी साहित्य नऱ्हे येथील एका कंपनीत पोहोचवणे अपेक्षित होते. मात्र, आरोपीने तो परस्पर विकला आणि गाडी नवी मुंबई विमानतळाजवळ सोडून पळ काढला.
------------
पिस्तूल बाळगून जिवे मारण्याची धमकी
पिंपरी : पुनावळे परिसरात गावठी पिस्तूल बाळगून महिलांना जिवे मारण्याची धमकी देणाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. १०) डब्बा मेट कॅन्टीन, काटे वस्ती येथे घडली. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल नामदेव सालकर यांनी फिर्याद दिली आहे. नितीन पाटील (वय ४२, रा. अकलुज) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि जिवंत काडतूस बाळगले होते. त्याने कौटुंबिक वादातून एका महिलेला आणि स्वतःच्या पत्नीला पिस्तूलाचा धाक दाखवून जिवे मारण्याची धमकी दिली. तसेच जमा झालेल्या लोकांनाही शिवीगाळ करून दहशत निर्माण केली.
जुन्या वादातून तरुणावर हल्ला
पिंपरी : मित्रासोबत झालेल्या भांडणाबाबत विचारणा करण्यासाठी गेलेल्या तरुणाला सिमेंटच्या ब्लॉकने मारहाण करून जखमी करण्यात आले. ही घटना बुधवारी (ता. ११) रोजी दुपारी १२:३० वाजता साईनाथनगर, निगडी येथे घडली. या प्रकरणी यश भोंगे (वय २५, रा. घरकुल, निगडी) याने निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. शुभम गायकवाड (वय २४, रा. साईनाथनगर, निगडी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी आणि त्यांचा मित्र आदल्या दिवशी झालेल्या भांडणाबद्दल विचारण्यासाठी आरोपीच्या घरी गेले होते. त्यावेळी संतापलेल्या आरोपीने फिर्यादीला शिवीगाळ करत सिमेंटच्या ब्लॉकने मारहाण केली.
हातभट्टीचे १३ हजार लिटर रसायने जप्त
पिंपरी : पवना नदीकाठी हातभट्टीची दारू तयार करण्यासाठी भिजत घातलेले १३ हजार लिटर कच्चे रसायन पोलिसांनी छापा टाकून नष्ट केले आहे. ही कारवाई बुधवारी (ता. ११) सकाळी शिरगाव येथील अरगडे वस्ती येथे करण्यात आली. या प्रकरणी मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाचे पोलिस कॉन्स्टेबल नितीन उमरजकर यांनी शिरगाव पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तर, एका महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तेथून पोलिसांनी साडेसहा लाखांचे साहित्य जप्त केले आहे.
किरकोळ वादातून सांगवीत तरुणाला मारहाण
पिंपरी : जुनी सांगवी परिसरात कचरा टाकण्यावरून झालेल्या वादातून एका तरुणाला आणि त्याच्या नातेवाइकाला मारहाण करण्यात आली. ही घटना बुधवारी (ता. ११) रात्री शिंदेनगर येथे घडली. या प्रकरणी संगम झाडे (३१, जुनी सांगवी) यांनी सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. प्रणीत शिंदे, साहिल शिंदे आणि सुनील शिंदे (सर्व रा. जुनी सांगवी) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी यांनी आरोपीला ‘‘सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकू नको’’ असे सांगितले. याचा राग आल्याने आरोपींनी फिर्यादीला मारहाण करत जखमी केले.
......
