स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाची विभागीय आयुक्तांकडे आज बैठक
पिंपरी, ता. १२ ः केंद्र सरकारचा निधी बंद झाल्याने पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी प्रकल्प बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यातील कामांचा आढावा घेण्यासाठी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. तिचा अहवाल पुढील दोन-तीन दिवसांत अपेक्षित आहे. दरम्यान, स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक शुक्रवारी (ता. १३) पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात होणार आहे. त्यात काय निर्णय होतो? त्यावर स्मार्ट सिटी व त्याअंतर्गत कामांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत एरिया बेस डेव्हलपमेंट आणि पॅन सिटी अशा दोन स्तरांवर प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. मार्च २०२६ मध्ये कामांची मुदत संपणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारचा निधी मिळणे बंद झाले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्प बंद करून त्याअंतर्गतची कामे महापालिकेच्या संबंधित विभागांकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. त्याचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्त हर्डीकर यांनी प्रशासन विभागाचे उपायुक्त मनोज लोणकर, सहशहर अभियंता मनोज सेठिया आणि मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी विजय बोरुडे यांची समिती नियुक्त केली आहे. त्यांच्या अहवालानुसार मार्च २०२६ अखेरपर्यंत महापालिकेच्या संबंधित विभागांकडे स्मार्ट सिटीतील कामे हस्तांतरीत केली जाणार आहेत.
