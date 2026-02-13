सकाळ संवाद
रस्ता दुरुस्तीची मागणी
महापालिका भवनाकडे समतल विलगक मधून जाताना पहिल्या पुलाखाली पेव्हर ब्लॉक टाकलेले आहेत. या ठिकाणी खड्डे झाले आहेत. त्यामुळे येथे सतत वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे वाहन चालकांना येथून वाहन चालवत असताना कसरत करावी लागते. महापालिका परिसरात अशी अवस्था असेल तर इतर ठिकाणी काय परिस्थिती असेल. या रस्त्याने पुढे आल्यावर विजय सेल्स समोर सुद्धा रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. अशा सर्व ठिकाणी महापालिकेने लक्ष देऊन येथील रस्त्याची दुरुस्ती करावी.
- रोहित गरड, वाकड
PNE26V95286
रहाटणी परिसरात कचऱ्याची समस्या
महापालिकेची घंटा गाडी नियमित कचरा संकलन करत असताना सुद्धा रहाटणी येथील मुख्य रस्ता परिसरातील तमारा सोसायटीच्या आवरात नागरिक कचरा टाकतात. त्यामुळे हा सोसायटी परिसर विद्रूप आणि अस्वच्छ झाला आहे. तसेच या कचऱ्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न देखील उपस्थित झाला आहे. महापालिकेच्या संबंधित विभागाने या समस्येची दखल घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी.
- यशवंत देशमुख, सांगवी
PNE26V95287
पदपथावरील वाहनांमुळे पदपथ अडचणीत
चिंचवड येथील अहिंसा चौकामध्ये प्रेमसागर या इमारतीत असलेल्या सराफाच्या दुकाना समोरील पदपथावर चार चाकी वाहने उभी केलेली असतात. पूर्वी येथे लोखंडी रेलिंग होते. आता हे रेलिंग तोडून या ठिकाणी रॅम्प बनविण्यात आला आहे. त्यामुळे येथे वाहने उभी केली जातात याचा पादचाऱ्यांचा अडथळा होतो. त्यामुळे संबंधितांनी योग्य कारवाई करून पूर्वीचे रेलिंग परत बसवावे, जेणे करून पदपथ वापरण्यास अडथळा होणार नाही.
- शशिकांत जळगांवकर, चिंचवडगाव
PNE26V95284
देखभाली अभावी झाडे कोलमडली
चिंचवड टेल्को येथील इंदिरानगर परिसरातील रस्त्याच्या कडेने भिंतीलगत महापालिकेने लावलेल्या झाडांची आणि कुंपणांची दुरवस्था झाली आहे. तसेच रोपे खुरटलेली आहेत आणि कुंपणे बाजूच्या पदपथावर पडलेली आहेत. या झाडांची नियमित देखभाली अभावी दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेने येथील झाडांची पाहणी करून झाडांच्या देखभालीची योग्य ती व्यवस्था करावी.
- अपूर्वा चव्हाण, उद्योग नगर, चिंचवड
PNE26V95281
धोकादायक बस थांबा
किवळे येथील विकासनगर भागातील टी. सी कॉलनी बसस्थानकाचे निवारा शेड जीर्ण झाले आहे. हे शेड कधीही कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अपघाताचा धोका संभवतो. वारंवार तक्रार करूनही पीएमपीएल प्रशासनाने अद्याप उपाययोजना केली नाही. संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी या समस्येची दखल घेऊन निवारा शेड दुरुस्ती करावी.
- रवींद्र कदम, विकासनगर
PNE26V95288
