‘आरटीई’ मधून नामांकित शाळांचा काढता पाय
पिंपरी, ता. १३ : शहरातील ‘आरटीई’ अर्थात शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत नामांकित शाळांची संख्या यंदा सातने घटली आहे. यामध्ये पालकांची पहिली पसंती असलेल्या चिंचवडगाव, खराळवाडमधील ‘सीबीएसई’ बोर्डाच्या ‘इंटरनॅशनल स्कूल’चा समावेश आहे. तर, यंदा १७६ शाळांनी ‘आरटीई’ प्रक्रियेत नोंदणी केली आहे.
इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा, यासाठी आर्थिकदृट्या दुर्बल घटकातील पालकांचे प्रयत्न असतात. त्यामुळे शासनाने ‘आरटीई’ योजना सुरू केली. या माध्यमातून अशा इंग्रजी शाळांमध्ये या घटकासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. पण, या योजनेच्या अंमलबजावणीत दरवर्षी अनेक अडचणी येतात. अशा अनेक अडचणींवर मात करत प्रवेश मिळाल्यास निःश्वास सोडणाऱ्या पालकांपुढे आता नव्या समस्या आ वासून उभ्या राहिल्याचे दिसते. या वर्षी या प्रक्रियेतून शाळा बाहेर पडत आहे. तसेच काही शाळांचे स्थलांतर झाल्याने त्याही यंदा उपलब्ध नाही. गेल्या तीन वर्षांत ‘आरटीई’ नोंदणीकृत शाळांची संख्या घटली आहे. दुसरीकडे, पुढील आठवड्यापासून प्रवेशासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, नामांकित शाळांच्या अभावामुळे यंदा किती अर्ज येतील आणि किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल याबाबत साशंकता आहे. दरम्यान, यंदा ‘अल्पसंख्याक दर्जा’ मिळाल्यामुळे या सात शाळा ‘आरटीई’ योजनेबाहेर पडल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शाळा का मिळविताहेत ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना इयत्ता पहिल्या वर्गामध्ये प्रवेश द्यावा. त्यासाठी कोणतेही शिक्षण शुल्क आणि डोनेशन शुल्क न घेता हा प्रवेश द्यावा लागतो. शासनाने प्रवेश दिलेल्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क शाळांना देण्याची तरतूद आहे. नेमकी हीच बाब शहरातील काही शाळांच्या जिव्हारी लागली आहे.अल्पसंख्याक शाळेचा दर्जा मिळालेल्या शाळेमध्ये २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यापासून सूट मिळते. २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेतून वाचण्यासाठी या काही इंग्रजी शाळांनी ‘अल्पसंख्याक’ असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहेत.
शहरातील ‘आरटीई’ची स्थिती
वर्ष / शाळा संख्या /जागा - /वर्षागणिक घटलेल्या शाळा
२०२४- २०२५/१७१ /४,२७५ / ८
२०२५-२०२६ /१७६/४,४०० / ६
२०२६-२०२७ /१७६/४,४०० / ७
शहरातील अनेक संस्था दरवर्षी ‘अल्पसंख्याक शाळा’ असल्याचे प्रमाणपत्र शाळा घेऊन येतात. त्या शाळांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. अल्पसंख्याक शाळा असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून २५ टक्के शाळा प्रवेशातून बाहेर पडत आहे.
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, महापालिका
आरटीई प्रक्रियेतून पळवाट शोधण्यासाठी दरवर्षी शाळांकडून अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र सादर करण्यात येत आहे. त्याची फेरतपासणी शिक्षण विभागाने केली पाहिजे. त्याचा अहवाल सादर केला पाहिजे. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रमाणपत्राची चौकशी केली पाहिजे.
- सोनाली आल्हाट, अध्यक्षा, अखिल भारतीय शिक्षण हक्क सभा
शहरातील काही शाळा शिक्षण मंत्रालयात जाऊन ‘अल्पसंख्याक शाळ’ असे प्रमाणपत्र आणत आहे. ज्या शाळा कॉन्व्हेटच्या आहेत, त्या धार्मिक अल्पसंख्याक आहेत. पण, ज्या शाळांनी भाषिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र मिळवले आहे, अशा शाळांची कसून चौकशी व्हायला हवी. त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द केले पाहिजे. त्यांना ‘आरटीई’च्या कक्षेत आणले पाहिचे.
- हेमंत मोरे, अध्यक्ष, आरटीई पालक संघ
PNE26V95406
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.