‘मसाप’चा कारभार पारदर्शक, सदस्याभिमुख करणार
पिंपरी, ता. १३ : ‘‘महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा कारभार घटनात्मक चौकटीत राहून पारदर्शक आणि सदस्याभिमुख पद्धतीने चालवणे. साहित्य चळवळीला व्यापक सामाजिक अधिष्ठान मिळवून देणे, वाचनसंस्कृती बळकट करणे आणि नव्या पिढीला मराठी भाषेशी जोडणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे,’’ अशी माहिती ‘साहित्य संवर्धन आघाडी’च्या अध्यक्षपदाचे उमेदवार योगेश सोमण यांनी दिली.
महाराष्ट्र साहित्य परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘साहित्य संवर्धन आघाडी’ने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सोमण बोलत होते. प्रमुख कार्यवाहपदाच्या उमेदवार डॉ. स्वाती महाळंक, कोषाध्यक्षपदाचे उमेदवार प्रदीप निफाडकर आणि पुणे जिल्हा कार्यवाहपदाचे उमेदवार संदीप तापकीर उपस्थित होते. निवडणुकीतील मतदार याद्यांमधील दुबार मतदार आणि मतदार याद्यांमधील घोळ याकडेही सोमण यांनी लक्ष वेधले. ‘‘ही निवडणूक जिंकल्यानंतर मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी डिजिटलाझेशन आणि समाजमाध्यमांचाही वापर वाढविण्यासोबतच दुबार मतदारांची नावे हटविणे, सदस्यत्व देणे यांसारखी प्रलंबित कामे केली जातील,’’ असे सोमण म्हणाले. तर, ‘‘खोट्या सह्या करून सत्तेवर आलेल्यांना आणि प्रसिध्दीसाठी धडपडणाऱ्या लोकांना आपण पाठिंबा द्यायचा? की प्रामाणिक साहित्यासाठी काम करणाऱ्या लोकांना द्यायचा? हे जनतेने ठरवायचे आहे,’’ असे मत निफाडकर यांनी मांडले.
‘‘सध्या मसाप पिंपरी चिंचवड शाखेच्या अध्यक्षपदी असलेल्या उमेदवाराने तीन ठिकाणहून उमेदवारी अर्ज भरले होते. ही घटनाबाह्य बाब आम्ही निदर्शनास आणून दिल्यानंतर अर्ज मागे घेतले. तसेच कार्यवाहपदाची निवड बिनविरोध व्हावी यासाठी माझ्यावरही दबाव आणला होता,’’ असा आरोप तापकीर यांनी केला. ते म्हणाले, ‘‘शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे औचित्य साधून ‘मसाप’च्या विविध शाखांच्या मदतीने राज्यभरात १०० पुस्तक महोत्सव आयोजित केले जातील. ‘जिथे मराठी तिथे साहित्य परिषद’ या संकल्पनेतून जागतिक स्तरावर मराठी बांधवांना जोडण्याचा मानस आहे. परिषदेच्या मराठी भाषा परीक्षांना शासकीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच ‘साहित्य पत्रिका’ पुन्हा मुद्रित स्वरुपात प्रत्येक आजीव सदस्यापर्यंत पोहोचवली जाईल.’’
डॉ. महाळंक म्हणाल्या, ‘‘राज्यातील जिल्हा शाखांना सक्षम करण्यासाठी दरवर्षी ठराविक अर्थसाह्य देण्याचे धोरण आम्ही राबवू. दरवर्षी एका जिल्ह्यात विभागीय साहित्य संमेलन आयोजित करून स्थानिक लेखकांना व्यासपीठ मिळवून दिले जाईल.’’
मसापच्या सर्व आजीव सभासदांनी आपल्या मतपत्रिका १२ मार्च २०२६ पर्यंत मसापच्या पुण्यातील कार्यालयात पोस्टाद्वारे किंवा प्रत्यक्ष जमा कराव्यात, असे आवाहन आघाडीतर्फे केले आहे.
