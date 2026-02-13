गुन्हे वृत्त
ट्रकच्या धडकेत जाधववाडीत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
पिंपरी : ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वारचा मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता. ११) रात्री सव्वानऊच्या सुमारास जाधववाडी, चिखली येथे घडली. अनिल पांडुरंग कांबळे (वय २५) असे अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव आहे. या अपघात प्रकरणी अज्ञात ट्रक चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. सुनिल कांबळे (वय २९, रा. चिखली) यांनी चिखली पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी रात्री सव्वानऊच्या सुमारास ट्रकने पल्सर दुचाकीला मागून धडक दिली. यात अनिल हे गंभीर जखमी झाले होते.
चाकू हल्ल्यात मित्राचा मृत्यू
पिंपरी : किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादात मित्राने तरुणावर चाकूने वार करून त्याचा खून केला. ही घटना बुधवारी (ता. ११) रोजी रात्री पावणेदहाच्या सुमारास खेड तालुक्यातील नाणेकरवाडी येथे घडली. जखमी तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. किशोर सुरेश राणे (वय २५) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. कपिल कोसलकर (रा. नाणेकरवाडी) असे अटक आरोपीचे नाव आहे. योगेश नाणेकर (वय ३०, रा. नाणेकरवाडी) यांनी दक्षिण चाकण पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने मित्र किशोर याच्यावर धारदार चाकूने वार केले. यात गंभीर झालेल्या किशोरला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
जमीन व्यवहारात सव्वासात लाखांची फसवणूक
पिंपरी : जमीन विक्रीच्या बहाण्याने ७ लाख २५ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. ही घटना धानोरे (ता. खेड) येथे घडली. या प्रकरणी दत्तात्रय रोडके (रा. धानोरे, ता. खेड) दोन महिलांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नीलेश भगवान चोडके (वय ४०, रा. बोडकेवाडी, ता. मुळशी, जि. पुणे) यांनी आळंदी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी फिर्यादी यांच्याकडून धनादेशाद्वारे सात लाख २५ हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारली. त्याबदल्यात जमीन देण्याचे आश्वासन दिले; मात्र ती जमीन दुसऱ्यालाच विकली. तसेच फिर्यादी यांचे पैसेही परत केले नाहीत.
ऑनलाइन जुगारप्रकरणी तरुणास अटक
पिंपरी : प्रतिबंधित ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटद्वारे जुगार खेळताना तरुणास अटक करण्यात आली. ही कारवाई मुळशी तालुक्यातील मारुंजी येथे बुधवारी (ता. ११) रात्री करण्यात आली. सचिन चौधरी (वय १९, रा. गुरुकृपा रेसिडन्सी, मारुंजी) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिस कॉन्स्टेबल कारभारी पालवे (वय ३५) यांनी हिंजवडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी सचिन हा एका वेबसाइटवरून विनापरवाना ऑनलाइन जुगार खेळत होता. बनावट कागदपत्रांद्वारे बँक खाते उघडून तसेच सिमकार्डच्या आधारे आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. हिंजवडी पोलीस तपास करीत आहेत.
जागा देण्याच्या बहाण्याने आर्थिक फसवणूक
पिंपरी : जागा खरेदी करून देण्याचे आमिष दाखवून तब्बल एक कोटी १० लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. ही घटना मुळशी तालुक्यातील जांभे येथे घडली. राजेंद्र शितोळे (रा. जांबे, ता. मुळशी, जि. पुणे) व हिरामण वाजे (रा. ओंकार कॉलनी, गणेशनगर, थेरगाव) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. तुषार कलाटे (वय ४५, दत्त मंदिराजवळ, वाकड) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी कलाटे आणि आरोपी हे एकमेकांच्या ओळखीचे आहेत. आरोपींनी कलाटे यांना मुळशी तालुक्यातील जांभे येथील जागा खरेदी करून देतो असे सांगितले होते. त्यासाठी २०११ पासून आरोपींनी वेळोवेळी आपसांत संगनमत करून फिर्यादी यांच्याकडून रोख व खात्याद्वारे रक्कम घेतली; मात्र जागा किंवा दिलेले पैसेही परत दिले नाहीत.
मित्राकडे गेलेल्या तरुणास मारहाण
पिंपरी : सलूनमध्ये मित्राला भेटण्यासाठी गेलेल्या तरुणाशी झालेल्या वादातून त्यास कात्रीने मारहाण करून जखमी केले. ही घटना तळवडे येथे बुधवारी (ता. ११) रात्री घडली. लालबाबू ऊर्फ बबलू चौहान (वय ४५, रा. तळवडे) आणि अजिज शेरअमली (वय २५, रा. एल. जी. कंपनीसमोर, तळवडे) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे असून पोलिसांनी लालबाबू याला अटक केली आहे. कन्हैयाकुमार शर्मा (वय २२, रा. संत तुकारामनगर, तळवडे) यांनी देहूरोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी रात्री सुमारास फिर्यादी हे आपल्या मित्राला भेटण्यासाठी सलूनमध्ये गेले होते. त्यावेळी झालेल्या शिवीगाळीच्या वादातून आरोपीने फिर्यादीस मारहाण करत कात्रीने वार केले.
किरकोळ वादातून लाकडी काठीने मारहाण
पिंपरी : मोटारसायकलवरून झालेल्या किरकोळ वादातून तरुणांवर लाकडी काठी व दगडाने हल्ला केला ही घटना भोसरीतील शांतीनगर परिसरात गुरुवारी (ता. १२) सायंकाळी घडली. ओंकार प्रसाद (वय १८), लक्ष्मीपुत्र धनगर (वय २२) व सागर गुंजाळ (वय १९, सर्व रा. शांतीनगर, भोसरी) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. गोविंद बासू चव्हाण (वय २५, रा. शांतीनगर, भोसरी) असे जखमी तरुणाचे नाव असून त्यांनी याबाबत भोसरी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सायंकाळी सुमारास शांतीनगर, भोसरी येथे झालेल्या किरकोळ वादातून आरोपींनी जमाव करून फिर्यादी व त्याच्या भावास लाकडी काठीने मारहाण केली. भोसरी पोलिस तपास करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.