सकाळ संवाद
फांद्यांची छाटणी नियमानुसार करावी
गंगानगर प्राधिकरण सेक्टर नंबर २८, येथील रस्ता दुभाजक मधील विद्युत दिव्याचा प्रकाश तेथील अस्ताव्यस्त झाडामुळे रस्त्यावर पडत नाही. येथे सर्वत्र अंधार पडतो. काही वेळेस छोटे अपघात देखील होतात. तरी या झाडांची नियमानुसार छाटणी करण्यात यावी.
- सिराज शेख, प्राधिकरण
PNE26V95588
‘व्हीएमडी’ पुन्हा कार्यरत व्हावेत
महापालिका स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत जाहिरात प्रकाशित करण्यासाठी डिजिटल फलक उभारण्यात आले आहेत. यात निगडी-भोसरी मार्गावरील थरमॅक्स चौक, एचडीएफसी बॅंक चौक आणि यशवंतनगर चौकातील ‘व्हीएमडी’ गेल्या कित्येक कालावधीत पासून बंद अवस्थेत आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या जाहिराती प्रसिद्ध होत नाहीत. तर, दुसऱ्या बाजूला चौकाचौकांत फ्लेक्स लावून विद्रुपीकरण केले जात आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून बंद अवस्थेतील ‘व्हीएमडी’ सुरू झाले पाहिजेत.
- बी. एस. पाटील, शाहुनगर
PNE26V95590
पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे काम वेगाने व्हावे
दापोडी ते निगडी पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे काम गेल्या चार महिन्यांपासून संथगतीने सुरू आहे. या जलवाहिन्या ‘बीआरटी’ मार्गिकेतून गेल्याने बसगाड्या मुख्य रस्त्यावरून धावत आहेत. त्यामुळे कोंडीत भर पडत आहे. हा रस्ता ‘बीआरटी’मुळे अरूंद झाला होता. आता जलवाहिनीच्या कामामुळे वाहनचालक वैतागले आहेत. येथे अनधिकृत व्यावसायिकांनी पदपथावर अतिक्रमण केले, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. फुगेवाडी ते संत तुकारामनगर मार्गावर कंपन्यांच्या प्रवेशद्वारालगत
खाद्यपदार्थ विक्रेते उभे राहत आहेत. तेथे येणारे ग्राहक त्यांची वाहने रस्त्यावरच उभी करीत आहेत. त्यामुळे कोंडीत भर पडत आहे.
- प्रदीप गायकवाड, नवी सांगवी
PNE26V95591
कॉलेज कट्टा तयार करावा
सांगवी येथे बाबुरावजी घोलप महाविद्यालयाच्या अलीकडे पीएमपी बसचा बीआरटी कॉलेज थांबा आहे. त्या शेडमागे ‘माणुसकीची भिंत’ हा उपक्रम फार वर्षांपूर्वी राबवण्यात आला होता. सध्या ही जागा उपयोगात नाही. तेथे सुशोभीकरण करून विद्यार्थ्यांसाठी ‘कॉलेज कट्टा’ केल्यास इतरांनाही चांगली सुविधा होईल. तसेच चौकाच्या सौंदर्यात भर पडेल. महापालिकेने याची दखल घ्यावी.
- सनी शिंदे, पिंपळे निलख
PNE26V95592
रस्त्यावर पसरलेली माती धोकादायक
इंदिरा महाविद्यालय रस्त्याशेजारील शनि मंदिरासमोरील दुभाजकावरून दुचाकी वाहने, रिक्षा सर्रासपणे जीव धोक्यात घालून रस्ता ओलांडत आहेत. कित्येक दिवसांपासून रखडलेल्या कामामुळे रस्त्यावर माती पसरली आहे. त्यामुळे महामार्गावर दुचाकी चालक घसरून पडत आहेत. ही बाब तेथील पोलिस अधिकाऱ्यांना सांगूनही उपाय योजना झालेली नाही.
- महेश भोरे, वाकड
PNE26V95589
बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करा
रावेत येथील धर्मराज चौकाजवळील असलेल्या भंगार साहित्याच्या दुकानांतून टेम्पोमध्ये मर्यादेपेक्षा अधिक साहित्य भरले जाते. असे टेम्पो रावेत भागातील सीसीटीव्हीत का टिपले जात नाहीत? रावेत परिसरात अनेक चारचाकी वाहनांना नियमानुसार नंबर प्लेट नसते. अनेक वाहन चालकांनी अजूनही उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट (एचएसआरपी) बसविलेली नाही. त्यामुळे वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या सर्व वाहन चालकांवर कारवाई करावी.
- विलास खरे, रावेत
PNE26V95593
