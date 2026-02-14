आजचे कार्यक्रम
- महाशिवरात्र ः श्री गजानन महाराज मंदिर चॅरिटेबल ट्रस्ट, समर्थ सद्गुरू श्री गजानन महाराज मंदिर ः महाभिषेक, रुद्राभिषेक व आरती ः हस्ते ः कौस्तुभ महादेव कथले ः सकाळी - ७ ते ९ ः श्रींची आरती ः स. ९ ते ९.३० ः भजन ः भक्तीसुधा भजनी मंडळ ः वेळ ः सायंकाळी - ४ ते ६ वा. ः सादरकर्ते - प्रज्ञा देशपांडे ः सायंकाळी - ६ ते ८ वा. ः आरती ः हस्ते - प्रशांत भागवत, सूरज उरकुडकर ः श्री गजानन महाराज मंदिर, निगडी - प्राधिकरण रात्री ८ ते ८.३० वा.
- अखंड हरिनाम सप्ताह ः समस्त फुगे व मित्र परिवार, शंभू ग्रुप ः श्री शिवलीलामृत पारायण सोहळा ः काकडा आरती ः सकाळी ५ ते ७ ः शिव अमृत पारायण - सकाळी ९ ते ११ ः भजन ः विठ्ठल रुक्मिणी महिला भजनी मंडळ ः वेळ ः दुपारी - २ ते ४ वा. ः हरीपाठ ः सायं. ५ ते ६ ः किर्तन ः कीर्तनकार ः ज्ञानेश्वर महाराज पिंगळे ः स्थळ ः महादेव मंदिर फुगेवाडी गावठाण ः वेळ - रात्री ७ ते ९ वा.
- छत्रपती शिवाजी महाराज विचार प्रबोधनपर्व ः पिंपरी चिंचवड महापालिका ः ‘छत्रपती शिवाजी महाराज विचार प्रबोधन पर्व २०२६’ ः वेळ ः सायंकाळी ६ वा. ः ‘शिवशंभो गर्जना’- सादरीकरण ः अंबेजोगाई येथील सुप्रसिद्ध कलाकार अभिजित जाधव आणि आमु जाधव ः स्थळ - भक्ती-शक्ती समूह शिल्प उद्यान, निगडी ः वेळ- सायंकाळी ७ वा.
- राष्ट्रसंत शिरोमणी संत रविदास महाराज जयंती सोहळा ः संत गुरू रविदास विचार समिती आणि राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ, पिंपरी चिंचवड ः संत रविदास महाराज यांची भव्य मिरवणूक ः (मार्ग-निगडी चौक ते संत रविदास मंदिर गणेश तलाव निगडी प्राधिकरण) ः सकाळी ९.३० वा. ः किर्तन ः कीर्तनकार - श्यामसुंदर महाराज सोन्नर ः सकाळी ११ वा. ः महाप्रसाद दुपारी- ३ ते ५ वा. ः स्थळ - संत रविदास मंदिर, गणेश तलाव, प्राधिकरण, निगडी - वेळ ः दुपारी- ३ ते ५ वा.
- श्री उमेश्वर महादेव मंदिर सत्संग आश्रम ः ४३वा महाशिवरात्री उत्सव - सकाळी - ७ वा. - रुद्राभिषेक, महापंच आरती ः सकाळी - ९ वा. - श्री गुरू गोरक्षनाथ चालिसा पठण ः सकाळी १० वा. ः श्री गोरक्षनाथ धुनीवर होमहवन - मध्यान आरती - दुपारी ः १२ वा. ः महापंच आरती व गोरक्षनाथ प्रार्थना - सायंकाळी ७ वा. ः एकतारी भजन ः स्थळ- अजंठा नगर मधील उमेंश्वर महादेव मंदिर, अजंठा नगर, चिंचवड ः रात्री. ९ वा.
---
