‘आरटीई’साठी शाळांचा आठमुठेपणा
आशा साळवी : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १४ : शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) आर्थिक दुर्बल, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा शिक्षण विभागाकडून भरल्या जातात. परंतु तीन वर्षे पूर्ण न झालेल्या, बंद पडलेल्या, शालेय व्यवस्थापनाचा अल्प प्रतिसाद आणि अनधिकृत शाळा अशा नानाविध कारणांमुळे शहरातील ६८० शाळांपैकी तब्बल ५०२ शाळा आरटीईच्या ‘कक्षा’बाहेर आहेत. शहरात हे प्रमाण तब्बल ७३.८२ टक्के आहे. त्यामुळे या शाळांत प्रवेश मिळण्यापासून हजारो गरजू विद्यार्थी वंचित राहत आहेत.
‘आरटीई’ प्रवेशास पात्र ठरलेल्या २०२६-२७ च्या ‘ऑटो फॉरवर्ड’ केलेल्या शाळांची आणि नवीन नोंदणी करण्याच्या सूचना आहेत. या २५ टक्के कोट्यातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारकडून भरण्यात येते. एका विद्यार्थ्यांमध्ये अठरा हजार रुपये या शाळांना मिळतात. शहरात १७८ शाळा ‘आरटीई’ पात्र आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ५०२ शाळांमध्ये ‘आरटीई’ कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नसल्याची स्थिती आहे. काही शाळांनी तीन शैक्षणिक वर्षे पूर्ण झाली नसल्याचे कारण दिले आहे. तर, काही शाळा ‘आरटीई’साठी ऑनलाइन नोंदणी न करता आठमुठी भूमिका घेत आहेत.
अनेक शाळा पडल्या बंद?
शहरातील काही संस्थांनी शाळा बंद करत असल्याबद्दल शिक्षण विभागाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. मोशी, आकुर्डी, सांगवी, चिखली, रावेत या परिसरांतील काहींनी तर शाळा बंदच केल्या आहेत. त्यामुळे अनेकांनी शाळा इतर लोकांना हस्तांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाळा बंद पडल्यामुळे ‘आरटीई’ जागा कमी झाल्या आहेत, असा दावा प्रशासन करत आहे.
‘आरटीई’चा परतावा वेळेवर होईना
शहरातील ‘आरटीई’ अंतर्गत असलेल्या १७८ पैकी १०८ शाळांना ‘आरटीई’चा परतावा मिळालेला नाही. तर, प्रतिविद्यार्थी १८ हजार रुपयांची प्रतिपूर्ती शाळांना तुटपुंजी वाटते आणि ती वेळेतही मिळत नाही. सरकारकडून परताव्याचे निकषांची पूर्तता करण्यास दिरंगाई होत असल्याचे शाळा व्यवस्थापनांचे म्हणणे आहे. तर, ‘आरटीई’साठी एखाद्या शाळेला मान्यता दिल्यावर मान्यता पत्र, वर्गखोल्या व शाळा संबंधित महत्त्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी करावी लागते. त्यामुळे दरवर्षी कागदपत्रांची मागणी कशासाठी? ‘आरटीई’ शाळांमध्ये सहा-सात वर्षांपासून प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. त्या कागदपत्रांमध्ये काही ना काही त्रुटी काढण्यात येते. त्यामुळे परतावा मिळण्यास दिरंगाई होत असल्याचे शाळांचा आरोप आहे.
‘आरटीई’साठी शाळा अपात्र ठरण्याची कारणे
१. तीन वर्षे पूर्ण झालेली नसणे
शिक्षण विभागाकडून मान्यता मिळवल्यानंतर शाळा सुरू केली. मात्र, शाळा सुरू होऊन किमान तीन शैक्षणिक वर्षे पूर्ण करावी लागतात, ज्या शाळा तीन वर्षे पूर्ण करत नाहीत त्या ‘आरटीई’साठी अपात्र ठरतात.
२. बंद पडलेल्या शाळा
अनेक शैक्षणिक संस्था सुरू करतात. मात्र, विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद मिळत नाही. तसेच इतर काही कारणाने शाळा बंद पडल्या आहेत. अशा शाळा ‘आरटीई’मधून बाहेर पडल्या आहेत.
३. शालेय व्यवस्थापनाचा ‘नो रिस्पॉन्स’
‘आरटीई’ प्रक्रियेदरम्यान प्रवेशपात्र शाळांचे व्हेरिफिकेशन करणे, शाळेची आवश्यक सर्व माहिती अचूक व वस्तुनिष्ठ असल्याची खात्री करून संकेतस्थळावर अद्ययावत करायची असते. परंतु, काही शाळा ‘आरटीई’ प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत.
४. अल्पसंख्याक शाळांचा दर्जा
अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला की, विनाअनुदानित शाळांना ‘आरटीई’नुसार आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्याथ्यांसाठी जागा आरक्षित ठेवण्याची गरज नाही. सर्व जागा स्वतः भरण्याचे अधिकार संस्थेकडे राहतात.
५. अनधिकृत शाळा
शहरात आठ खासगी शाळांना शासनाची मान्यता अद्याप मिळालेली नाही. तरीही शिक्षण उपसंचालकांनी काही शाळांना इरादापत्र दिले आहे. परंतु बहुतांश अनधिकृत शाळा आहेत. या शाळांनी इरादापत्रामुळे ‘आरटीई’ प्रवेश रोखले आहेत.
शहरातील शाळांची स्थिती
एकूण शाळा - ६८०
आरटीई अंतर्गत शाळा -१७८
आरटीई कक्षेबाहेर - ५०२
आरटीई प्रवेश क्षमता - ४,४५०
७५ टक्के प्रवेश क्षमता १२,५५०
आरटीई शुल्क - १८ हजार (प्रतिविद्यार्थी )
‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेसाठी नोंदणी झाल्यानंतर शाळांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी होत असते. त्यांची तपासणी केली जाते. त्यानुसार शाळांवर लक्ष ठेवले जाते. तरी यावर्षी सर्व शाळांची तपासणी केली जाईल.
-संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, महापालिका
