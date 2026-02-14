नवीन वीजमीटर बसविल्यावर पाच हजारांचे बिल
पिंपरी, ता. १४ : ‘‘वाकड - कस्पटे वस्ती येथील तानीया सोसायटीमध्ये नुकतेच नवीन वीज मीटर बसवण्यात आले. त्यानंतर वीजबिलात मोठी वाढ झाली आहे. यापूर्वी सरासरी मासिक वीजबिल सुमारे एक हजार रुपये यायचे. मात्र, नवीन मीटर बसवल्यानंतर आलेल्या बिलामध्ये तब्बल चार हजार ५०० रुपये इतकी रक्कम आकारण्यात आली आहे, ’’ ही व्यथा सांगत आहेत महावितरणचे ग्राहक दिनेश चोथे.
तानिया सोसायटीमध्ये दहा ते १२ सदनिकाधारक आहेत. स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर पूर्वीपेक्षा अधिकचे बिल येत आहे, अशी तक्रार या ग्राहकांनी मांडली आहे. त्याचबरोबर वीज बिलामध्ये अनामत रक्कम (डिपॉझिट) आकारले जात आहे. ज्याठिकाणी १००० ते २०००रुपये बिल येत होते. त्याठिकाणी आता वाढीव बिल भरावे लागत आहे, असे या ग्राहकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, महावितरण पोर्टलवर तक्रार नोंदविण्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यात आला आहे. पूर्वी नाव आणि मोबाइल क्रमांक दिल्यास तक्रार नोंदविण्यात येत होती. आता आधार क्रमांक आणि ‘ओटीपी’ द्यावा लागत आहे. या बाबी किचकट झाल्याचे या ग्राहकांचे म्हणणे आहे.
‘समा युनिट्स’ कशासाठी?
‘‘या विज बिलामध्ये चालू महिन्याच्या वापराव्यतिरिक्त सुमारे १५० ‘समा युनिट’ जोडण्यात आले आहेत. हे युनिट नेमके कोणत्या कारणासाठी व कोणत्या कालावधीसाठी आकारण्यात आले आहेत, याबाबत महावितरण कंपनीकडून कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात मी आतापर्यंत तीन वेळा अधिकृत तक्रार नोंदवली आहे, परंतु प्रत्येक वेळी कोणतेही समाधानकारक स्पष्टीकरण न देता तक्रार बंद करण्यात आली आहे. ‘समा युनिट्स’ जोडण्यामागील कारण अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही,’’ अशी तक्रार दिनेश यांनी मांडली आहे.
काही मीटरचा डेटा महावितरणच्या बिलिंग सिस्टिममध्ये गेला आहे. याची तपासणी केल्यावरच नेमके किती बिल आले, हे समजेल. अशा सर्व ग्राहकांच्या वीज मीटरची तपासणी करू.
- सुरेश गवारी, सहाय्यक अभियंता, महावितरण, वाकड
वीजबिलात खूप वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, तानिया सोसायटीतील इतर काही सदस्यांनाही अशाच प्रकारे ‘समा युनिट्स’ जोडून वाढीव बिल देण्यात आले आहे. उर्वरित सदस्यांना कोणतेही ‘समा युनिट्स’ न जोडता नियमित बिल देण्यात आले आहे.
-दिनेश चोथे, वीज ग्राहक, तानिया सोसायटी, वाकड
