गुन्हे वृत्त
कंपनीच्या नावे दीड कोटींची फसवणूक
पिंपरी : कंपनीचे बनावट नाव सांगत शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे आमिष दाखवत एक कोटी ५१ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणात मेघना चव्हाण हिच्यासह संबंधित टेलीग्राम आयडीधारक, कथित कंपनीचा संचालक आणि विविध बँक खातेदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत वेस्टर्न अव्हेन्यू, वाकड येथील एका व्यक्तीने सायबर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. आरोपींनी सीएमसी कंपनीचे संकेतस्थळ वापरून गुंतवणुकीत मोठा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले. खात्यात एक कोटीचा आभासी नफा दाखवून तो काढण्यासाठी ५३ लाखांची मागणी केली. मात्र, प्रत्यक्षात गुंतवलेली रक्कम आणि कथित नफा परत न देता आरोपींनी संपर्क तोडला.
सोसायटीत आर्थिक अपहार; १२ जणांवर गुन्हा
पिंपरी : दिघी परिसरातील जेनेसिस सोसायटीतील सुमारे ८० लाखांचा अपहार केल्याप्रकरणी १२ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिवाजी तापकीर, सचिन काशीकर यांच्यासह इतर आरोपींवर गुन्हा दाखल झाला आहे. विक्रम बक्षी (वय ५८, रा. जेनेसिस सोसायटी, दिघी) यांनी याबाबत दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. हा अपहार जानेवारी २०१८ ते एक फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत घडला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘तात्पुरत्या कार्यकारी समितीतील पदाधिकाऱ्यांनी सदस्यांकडून घेतलेल्या मेंटेनन्स ७० ते ८० लाखांच्या रकमेत अपहार करून बनावट ऑडिट अहवाल तयार केला.’’
शेअर मार्केटच्या नावे सव्वा कोटीची फसवणूक
पिंपरी : शेअर मार्केटमध्ये जादा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून एक कोटी २३ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. ही घटना म्हाळुंगे येथे घडली. याबाबत मोहन पाटील आणि रवी (पूर्ण नाव, पत्ता माहिती नाही) तसेच मोबाइल क्रमांक धारकांविरोधात गुन्हा करण्यात आला आहे. याबाबत पुराणिक सोसायटी, बावधन येथील एका रहिवाशाने बावधन पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी फिर्यादी यांच्याशी संपर्क साधून विश्वास संपादन केला. त्यानंतर शेअर मार्केटमध्ये ३०० ते ५०० टक्के परतावा देण्याचे आमिष दाखवून मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून एक कोटी २३ लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्यास भाग पाडून पाडले.
‘सीबीआय’ अधिकारी असल्याचे सांगून लुबाडले
पिंपरी : ‘सीबीआय’ अधिकारी असल्याचे भासवून ३५ लाख रुपये उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घटना मोरवाडी येथे घडली. या प्रकरणी तीन अज्ञात मोबाइल धारकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महालक्ष्मी हाइट्स, मोरवाडी येथील रहिवाशाने याबाबत संत तुकारामनगर पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरूवातीला संपर्क केलेल्या आरोपीने आपण सीबीआय अधिकारी असल्याचे सांगितले. आरोपींनी ‘मनी लॉन्डरिंग’ प्रकरणात अडकवण्याची भीती दाखवून खात्याची पडताळणी करण्याच्या नावाखाली ३५ लाख रुपयांची रक्कम स्वत:च्या बॅंक खात्यात वळवून घेतली.
अमली पदार्थ बाळगणाऱ्याला अटक
पिंपरी : हेरॉईन हा अमली पदार्थ बाळगणाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई पुणे-मुंबई महामार्गालगत साई चौक परिसरात करण्यात आली. त्याच्याकडून सव्वातीन ग्रॅम हेरॉइन जप्त करण्यात आले. वशेष बन्या तामचीकर (वय ३५, रा. भाटनगर, पिंपरी) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गस्तीदरम्यान आरोपीकडे संशयास्पद हालचाली आढळल्याने तपासणी केली असता हा प्रकार आढळला.
शेअर बाजाराच्या नावे पैसे लंपास
पिंपरी : शेअर बाजारातून जादा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत एका व्यक्तीचे ६४ लाख ४० हजार लंपास करण्यात आले. हा प्रकार संभाजीनगर, चिंचवड एमआयडीसी परिसरात घडला. जगजीत सिंग तसेच अक्षिता या दोघांसह विविध बँक खातेदारांविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी फिर्यादीला व्हॉट्स ॲपवर संपर्क साधून एका ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेतले. त्यानंतर एका लिंकच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. सुरुवातीला खोटा नफा दाखवून विश्वास संपादन केला. नफा काढण्यासाठी विविध कर व शुल्क भरण्याच्या नावाखाली वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये ६४ लाख ४० हजार २१७ रुपये भरण्यास भाग पाडले.
तळेगावात कौटुंबिक वादातून मारहाण
पिंपरी : कौटुंबिक वादातून झालेल्या मारहाणीमध्ये महिला जखमी झाली. ही घटना गुरुवारी (ता. १२) रात्री तळेगाव दाभाडे परिसरात घडली आहे. सखुबाई पवार (वय ४०, रा. संभाजीनगर, तळेगाव दाभाडे), आनंद पवार (वय १९), कुणाल अडागळे (वय २७, रा. ज्ञानेश्वरनगर) आणि अन्य एका विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शारदा मोडावत (वय ३८, रा. संभाजीनगर, तळेगाव दाभाडे) यांनी याबाबत तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी व त्यांच्या बहिणीमध्ये वाद सुरू असताना आरोपींनी फिर्यादीस काठीने मारहाण केली. यामध्ये फिर्यादीच्या उजव्या खांद्याला गंभीर दुखापत होऊन खांदा निखळला. तसेच त्यांच्या मुलीला व इतरांना मारहाण करण्यात आली. शिवीगाळ व जीवे मारण्याच्या धमक्याही देण्यात आल्या.
.....
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.