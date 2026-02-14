बिटकॉइनच्या नावे आकुर्डीत ३१ लाखांची फसवणूक
पिंपरी : बिटकॉइन व इतर क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणुकीवर मोठा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत तब्बल ३१ लाख ३५ हजारांची फसवणूक करण्यात आली. हा प्रकार आकुर्डी येथे घडला.
या प्रकरणी एका महिलेसह शंतून जाना, अरुण रॉय, संबंधित संकेतस्थळाचा चालक, व्हॉट्स ॲप ग्रुप ॲडमिनसह अन्य बँक खातेदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत क्रांतिनगर आकुर्डी येथील गुंतवणूकदाराने निगडी पोलिसांत तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘फिर्यादी यांनी क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी संबंधित वेबसाइटवर लॉगइन केले. तेव्हा आरोपींनी संपर्क साधून त्यांना व्हॉट्स ॲप ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेतले. त्यानंतर गुंतवणुकीचे आमिष दाखवत बॅंक खात्यात पैसे भरण्यासाठी तगादा लावला. यातून ३१ लाख ३५ हजार ४० रुपये जमा करून घेण्यात आले.
गुंतवणुकीवर १.४६ बिटकॉइन अथवा सुमारे ८८ लाख रुपयांची आभासी रक्कम खात्यात दिसत होती. मात्र, प्रत्यक्ष रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केल्यावर व्यवहार अडवण्यात आला. त्यानंतर ‘क्रेडिट स्कोअर कमी झाला’ आणि खाते पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणखी रक्कम भरण्याची मागणी करण्यात आली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर फिर्यादीने पोलिसांत धाव घेतली.
