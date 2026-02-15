सकाळ संवाद
अतिक्रमणांवर कायमस्वरूपी कारवाईची मागणी
पिंपरीगावातील जय हिंद शाळेसमोरील मुख्य चौकात हातगाडी व्यावसायिक अतिक्रमण करून व्यवसाय करत आहे. त्यामुळे येथे नेहमीच वाहतूक कोंडी होऊन अपघात होत असतात. येथून शाळेत येणाऱ्या जाणाऱ्या मुलांना तसेच पालकांना याचा त्रास होत आहे. अतिक्रमण पथक थोडा वेळ कारवाई करून निघून जातात. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने येथे कायमस्वरूपी कारवाई करावी.
- सुहास कुदळे, पिंपरीगाव
PNE26V95768
विष्णूदेवनगर येथे कचऱ्याची समस्या गंभीर
महापालिकेतील विष्णूदेवनगर परिसरातील रस्त्यावरील कचरा नियमित उचलला जात नाही. तीन चार महिने कचरा येथे तसाच पडून असतो. याबाबत महापालिकेत वारंवार तक्रार करूनही दखल घेतली जात नाही. या ठिकाणची नियमीत साफसफाई केली जावी, व कचरा उचलला जावा, याची व्यवस्था महापालिकेने करावी.
- शिवाजी ओंबळे, विष्णूदेवनगर, पुनावळे
PNE26V95762
सूचनादर्शक खांबाची दुरुस्ती करावी
चऱ्होली येथील वडमुखवाडी परिसरातील अलंकापुरम चौकात बीआरटी मार्गाच्या सुरुवातीलाच खाजगी वाहनांना प्रवेश निषिद्ध अशी सूचना देणारा फलक आहे. या फलकाचा खांब वाहनाच्या अपघातामुळे मागील अनेक दिवसांपासून डावीकडे वाकलेला आहे. त्यावर असणारे लोखंडी सूचनाफलक डावीकडे रस्त्यावर झुकले आहे. त्यामुळे उजव्या बाजूने जाणाऱ्या वाहनांचा अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाकडून या सूचनादर्शक खांबाची दुरुस्ती करण्यात यावी.
- यशवंत वाघ, चऱ्होली बुद्रूक
PNE26V95763
चेंबरची दुरुस्ती करावी
विकासनगर येथील किवळे परिसरातील महापालिका कार्यालयाजवळील पोलिस उपायुक्त कार्यालय क्रमांक दोन येथे चौकोनी झाकणाच्या पावसाळी गटाराचे चेंबर तुटले आहे. हा भाग वर्दळीचा आहे. त्यामुळे वाहनाचे चाक त्यात अडकून अपघात होऊ शकतो. महापालिकेच्या संबंधित विभागाने या चेंबरची त्वरीत दुरुस्ती करावी.
- रवींद्र कदम, विकासनगर
PNE26V95767
बसस्थानकाचे स्थलांतर आवश्यक
भोसरी-निगडी रस्त्यावरील हे बसस्थानक धोकादायक ठिकाणी उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रस्त्याचे रुंदीकरण केल्यानंतर बसस्थानक पदपथावर हलवला पाहिजे होता. पीएमपीएल प्रशासनाने कारवाई करून हे बसस्थानक सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे.
- देवेंद्र मेहता, रावेत
PNE26V95766
अतिक्रमणामुळे पदपथ विद्रूप
पिंपळे सौदागर येथील कुणाल आयकॉन रस्त्याच्या मागील बाजूस महापालिकेने सुंदर पदपथ बनवला आहे. त्यामुळे या पदपथावर सकाळ व सायंकाळी स्थानिक नागरिक, तरून फिरायला जातात. परंतु या पदपथावर आता काही अनधिकृत टपऱ्या उभ्या राहिल्या आहेत. काही दुकानदार या पदपथाचा वापर दुकानातील वस्तू ठेवण्यासाठी करतात. तर काही दुकानदार स्क्रॅप साहित्य ठेवतात. यामुळे पदपथाचे विद्रूपीकरण झाले आहे. महापालिका अतिक्रमण विभागाने या ठिकाणी पाहणी करून कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी.
- चंद्रकांत खोपडे, पिंपळे सौदागर
PNE26V95765
निवासी क्षेत्रात अनधिकृत केटरिंग व्यवसाय
पिंपळे गुरव येथील लेन क्रमांक एक कवडेनगर येथील निवासी क्षेत्रात अनधिकृत केटरिंग व्यवसाय चालवला जात आहे. त्यामुळे रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रस्त्यावर जेवण बनवल्याने गॅस सिलिंडर अपघात होण्याचा धोका असतो आणि परिसरातील मर्यादित जागेमुळे रहिवाशांना आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडणे कठीण होते. महापालिकेने या समस्येची दखल घेऊन कारवाई करावी.
- उर्वेश चांदेकर, कवडेनगर पिंपळे गुरव
PNE26V95775
वाकड येथील झुडिओ समोरच्या रस्त्यावरील गतिरोधक उखडले आहेत. या रस्त्यावर पुढे ‘युरो स्कूल आहे, त्यामुळे रस्त्यावर नेहमी रहदारी असते. त्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. महापालिकेच्या संबंधित विभागाने या रस्त्याची पाहणी करून गतिरोधकाची तत्काळ दुरुस्ती करावी.
- सुभाष चव्हाण, थेरगाव, चिंचवड
PNE26V95764
