क्षेत्र घोरावडेश्वर ः एक आध्यात्मिक उर्जा केंद्र
प्रासंगिक
दरवर्षी महाशिवरात्रीला शेलारवाडी येथील घोरावडेश्वर हे तीर्थक्षेत्र शिवभक्तांनी जणू फुलून जाते. वर्षभर सर्वांना सुख आणि शांती मिळावी म्हणून मावळवासीय येथून उर्जा घेऊन जातात. देवाचे दर्शन घेऊन बाहेर पडलेल्या भाविकांना आनंद, समाधान शब्दांत व्यक्त करता येत नाही आणि ही जादू गेली कित्येक वर्षे येथे घडत आहे.
- बी.आर.पाटील, शिरगाव
------------------------
महाशिवरात्र म्हटले की प्रत्येक शिवभक्त महादेवाच्या चरणी लीन होण्यासाठी श्री क्षेत्र घोरावडेश्वर इथे भल्या पहाटे रांगेत उभा राहतो. ते थेट देवाचे दर्शन घेऊनच बाहेर पडत असतो. या डोंगराच्या पायथ्याशी याच वेळेला अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षीही सध्या सप्ताह सुरू आहे आणि शिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी या सप्ताहाची सांगता होणार आहे. या डोंगररांगांमध्ये एक कोरीव अशी पांडवकालीन लेणी आणि दगडातच कोरलेले शंकराच अगदी पुरातन आणि मनमोहक असे शिव मंदिर आहे. ज्याच नाव घोरावडेश्वर !
पर्यटनाच्या व अध्यात्माच्यादृष्टीने या स्थळाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. हे इतके मोहक आणि सुंदर आहे की कलेचा एक अद्भुत नमुना वाटावा. येथून जाताना प्रत्येक पर्यटक व भक्ताला याविषयी विचारण्याचा आणि येथे भेट देण्याचा मोह झाला नाही, तर नवलच. पांडव जेव्हा अज्ञातवासात होते. तेव्हा, त्यांनीच या मंदिराची उभारणी केली असल्याची आख्यायिका सांगितली जाते. या मंदिराच्या पायथ्याशी अमरजाई देवीचे मंदिर वसले आहे. पांडवांची काळजी घेण्यास स्वतः अमरजाई देवी येथे अवतीर्ण झाल्याचेही सांगितले जाते. हे मंदिर हे पूर्णपणे खडकामध्ये कोरलेले असल्याने त्याच्या सौंदर्यात आणखीनच भर पडत जाते. शिवाय जवळच अगदी काही फुटांवर बौद्धकालीन आणि अतिपुरातन अश्या लेण्यांमध्ये सुमारे ९ खोल्या आहेत. ज्यात साधू तप करण्यासाठी बसत असत, अशा कथा सांगितल्या जातात. मंदिराचे सौंदर्य म्हणजे शंकराचे प्रचंड मोठे असे शिवलिंग तेही पूर्णपणे दगडामध्ये कोरीव आहे. या मंदिरात नेहमी मोठमोठे धार्मिक कार्यक्रम वर्षभर होत असतात. या मंदिराला श्रावण महिन्यात विशेष महत्व असते. कारण, दर सोमवारी येथे येणारे भक्त मोठ्या संख्येने गर्दी करतात. तिसऱ्या सोमवारी येथे यात्रा भरते. या यात्रेत लाखो भक्त शंकराचे दर्शन घेऊन आपल्या जन्मांचे सार्थक झाल्याचे मानतात. मंदिरातील गाभाऱ्यासाठी तीन ते चार कोरलेल्या खोल्या आहेत. खबरदारी म्हणून त्यातील काही खोल्या सध्या व्यवस्थापनाने बंद केल्या आहेत. याच बंद खोल्यांमध्ये एका जमिनीखाली भुयार आहे आणि ते थेट चाकण येथे उघडते, असे जुन्या जाणत्या माणसांकडून ऐकले जाते. या मंदिराच्या बाजूलाच एक कोरलेली खोली आहे. ज्यात विठ्ठल - रुखमाईच्या लोभस अशा मूर्ती आहेत. याच मंदिरात कधी कधी संत तुकाराम महाराज अभंग लिहायला यायचे, अशा कथाही सांगितल्या जातात. या लेण्यांचे एक विशेष आकर्षण म्हणजे येथे असलेल्या पाण्याच्या टाक्या. सध्या चार ते पाचच टाक्या शिल्लक आहेत. ज्यात पूर्ण वर्षभर स्वच्छ व शीतल असे पाणी असते. जे आलेल्या पर्यटक, भक्तांची तहान भागवत असते.
या मंदिरात जाण्यासाठी अगदी खालपासूनच पायऱ्या आहेत. ज्यांची संख्या तीनशे ते साडेतीनशे आहे. परंतु वाकड्या तिकड्या नागमोडी वळणे घेत जाणाऱ्या वाटेवरुन जाण्यास बरेच पर्यटक पसंत करतात. आता या संपूर्ण पायऱ्यांवर प्रकाशाची सोय केली असल्याने रात्री हे मंदिर अतिशय आकर्षक भासते.
पावसाळ्यात तर हा परिसर अगदी नटलेल्या नववधू सारखा दिसतो. हिरवागार शालू घालून जणू आकाशाला गवसणी घालण्याची कामना करतेय असे वाटते. येथील शिवमय वातावरण, पावसाच्या हलक्या सरी अन वाऱ्याची मंद झुळूक अनुभवल्यावर तर जणू धर्तीवर स्वर्ग निर्माण झाल्याचा भास होतो. त्यामुळे दरवर्षी महाशिवरात्री आणि श्रावणी सोमवाराला शिवभक्त मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करतात आणि महादेवाचे मनोभावे आशीर्वाद घेत असतात.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.