गुन्हे वृत्त
वाल्हेकरवाडीत तरुणाची आत्महत्या
पिंपरी, ता. १४ : खासगी वित्तीय कंपनीत काम करणाऱ्या युवकाने गळफास घेत आपली जीवनयात्रा संपवली. ही घटना शनिवारी (ता. १४) दुपारी गुरुद्वारा चौकाजवळ, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड येथे उघडकीस आली. समर्थ संजय माळी (वय २३, सध्या रा. गुरुद्वारा चौकाजवळ, वाल्हेकरवाडी, मूळ-सोलापूर) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. चिंचवडचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्तात्रेय चासकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘समर्थ हा मागील काही दिवसांपासून गुरुद्वारा कॉलनी परिसरात मित्रांबरोबर राहायला आला होता. शनिवारी दुपारी मित्र जेवणासाठी गेले असता समर्थ याने टोकाचा निर्णय घेतला. त्याच्या आत्महत्येचे कारण अस्पष्ट आहे.
---------
ज्येष्ठांची फसवणूक करणारा ठाण्यातून जेरबंद
पिंपरी, ता. १४ : पोलिस असल्याचे भासवून ज्येष्ठ नागरिकांचे दागिने हातचलाखीने काढून फसवणूक करणाऱ्याला गुन्हे शाखा युनिट दोनच्या पथकाने ठाणे जिल्ह्यातून इराणी वस्ती, अंबिवली येथून ताब्यात घेतले. मोहम्मद सय्यद अली (वय ४०) असे याचे नाव आहे. ही कारवाई शुक्रवारी (ता.१४) करण्यात आली.
याबाबत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरविंद पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘आरोपी व त्याचे साथीदार ज्येष्ठ नागरिकांना रस्त्यात अडवून ‘पोलिस तपास सुरू आहे’ अससे सांगत दागिने लंपास करायचे. तपासात सुमारे १२० सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी करून आरोपींचा ठावठिकाणा शोधण्यात आला. अटकेदरम्यान नातेवाईकांनी अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पथकाने धाडसाने कारवाई पूर्ण केली. आरोपीवर हिंजवडी व देहूरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत.
----------------
सोनसाखळी खेचणारी टोळी जेरबंद
सहा लाखांचा मुद्देमाल काळेवाडी पोलिसांकडून जप्त
पिंपरी, ता. १४ : काळेवाडी परिसरात सोनसाखळी चोरणाऱ्यांना पोलिसांनी जालना येथून अटक केली. त्यांच्याकडून सहा लाख पाच हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
संजय नक्का (वय २९), आदर्श कामठीकर (वय २५) आणि संजू किसन गुडमलवार (वय २४, तिघेही रा. नांदेड) अशी आरोपींची नावे आहेत. वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र बहिरट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘काळेवाडी परिसरातील सोनसाखळी चोरीच्या घटनांचा तपास करण्यासाठी विशेष पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. पथकाने गुप्त माहिती व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपींना जालना जिल्ह्यात पकडले. आरोपींकडून दागिन्यांसह चोरीच्या सात दुचाकी, दोन मोबाइल आणि हत्यार जप्त करण्यात आले. त्यांच्याकडून सात गुन्हे उघडकीस आले आहेत. यातील एक चोरटा हा डिलिव्हरी बॉयचे काम करीत होता. मात्र, त्यातून त्याला अपेक्षित पैसे मिळत नव्हते. झटपट श्रीमंत होण्यासाठी त्याने सोनसाखळी चोरीचा मार्ग निवडला. तसेच नांदेड येथून मित्रांना बोलावून घेतले.’’
