पीसीसीओईआरला विद्यापीठाचा सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार
पिंपरी, ता. १४ ः पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टच्या पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग ॲण्ड रिसर्च (पीसीसीओईआर) महाविद्यालयाला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
विद्यापीठाच्या वर्धापनदिन सोहळ्यात कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर यांच्या हस्ते उद्योजक नरेंद्र लांडगे, अजिंक्य काळभोर यांनी पुरस्कार स्वीकारला. दीड लाख रुपये, स्मृतिचिन्ह आणि प्रमाणपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. पीसीसीओईआरचे संचालक डॉ. हरीश तिवारी, उपसंचालक डॉ. राहुल मापारी, रजिस्टर प्रकाश येवले आदी उपस्थित होते.
पीसीसीओईआरची स्थापना २०१४ मध्ये झाली. त्या महाविद्यालयाने यापूर्वीही नॅकचे ‘ए प्लस प्लस’ मानांकन आणि चार विभागांना एनबीएचे मानांकन, एआयसीटीची मान्यता मिळाले आहे. एआयसीटीची मान्यता तसेच २०२५ - २६ स्वायत्ततेचा दर्जा मिळाला आहे. या महाविद्यालयात ३००० पेक्षा जास्त विद्यार्थी, पीएचडीधारक प्राध्यापक ४४ आहेत. पीएचडी करणारे ५५ प्राध्यापक आहेत. ४१९ पेटंट दाखल केले आहेत. २८५ प्रकाशित झाले आहेत. ५० मंजूर करण्यात आले. तीन पेटंट व्यावसायिकृत केले. कॉपीराइट आणि पेटंटमध्ये योगदान दिल्याबद्दल वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ इंडियाकडून दोन वेळा पीसीसीओईआर महाविद्यालयाला प्रमाणपत्र मिळाले आहे. पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर लांडगे, उपाध्यक्षा पद्मा भोसले, सचिव विठ्ठल काळभोर, खजिनदार शांताराम गराडे, विश्वस्त हर्षवर्धन पाटील, उद्योजक नरेंद्र लांडगे, अजिंक्य काळभोर, कार्यकारी संचालक डॉ. गिरीश देसाई यांनी हा पुरस्कार मिळाल्याबद्दल पीसीसीओईआरच्या सर्व प्राध्यापक, कर्मचारी वर्गाचे अभिनंदन केले.
