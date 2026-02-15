शिस्त, आत्मविश्वासासह दीर्घकाळ गुंतवणूक महत्त्वाची
निगडी, ता. १५ : ‘‘भारताच्या भविष्यकालीन विकासावर विश्वास ठेवावा. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनात योग्य गुंतवणूक करून संयम बाळगावा. आपल्या गुंतवणुकीवर अपेक्षित असणारा परतावा नक्कीच मिळणार आहे. त्यासाठी शिस्त, आत्मविश्वास व दीर्घकाळ गुंतवणूक याचा पर्याय निवडणे गरजेचे आहे. देशात गुंतवणूकदारातील सकारात्मक बदल, वाढते उत्पन्न, रोजगार, आर्थिक साक्षरता, वाढते डिजिटलायझेशन यामुळे गुंतवणुकीच्या क्षेत्रामध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. त्या संधीचा योग्य तो लाभ घेता आला पाहिजे,’’ असे प्रतिपादन आदित्य बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंडचे विभागीय प्रमुख सिद्धार्थ दमानी यांनी केले.
‘सकाळ मनी’ आणि आदित्य बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंड यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी (ता.१५) निगडी प्राधिकरणातील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृह येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘निवेश महाकुंभ’ कार्यक्रमात दमानी बोलत होते. यावेळी ‘पीएनजी अँड सन्स’चे संचालक आणि ज्येष्ठ कमोडिटी तज्ज्ञ अमित मोडक, प्रख्यात कीर्तनकार रोहिणीताई माने-परांजपे, तसेच आदित्य बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंडचे विभागीय व्यवस्थापक शैलेंद्र दीक्षित, सुभाषिश रॉय, मनीष शुक्ला, महेश पोळ आदी उपस्थित होते.
‘‘सुरक्षितता, लवचिकता व योग्य परतावा यांचा विचार करून नेहमी गुंतवणूक करणे गरजेचे ठरते,’’ असेही दमानी यावेळी म्हणाले.
अमित मोडक म्हणाले, ‘‘सोन्यातील गुंतवणूक नेहमीच तो परतावा देत आली आहे. पण, सोने ही संपत्ती आहे चलन नाही. गुंतवणूकदाराने सोने, चांदीत गुंतवणूक ही आपल्या उत्पन्न व गरजेच्या प्रमाणात केली पाहिजे. औद्योगिक क्षेत्रातील वापर लक्षात घेता चांदीच्या किमतीत आलेली अचानक वाढ ही तेजी तात्पुरती आहे. नैसर्गिक रितीने किंमत वाढणे साहजिक. पण, अनैसर्गिकरित्या एखाद्या वस्तूची किंमत वाढते, तेव्हा तो एक फुगवटा असतो हे गुंतवणूक करताना नेहमी लक्षात घेतले पाहिजे. शेअर मार्केटमध्ये एंट्री आणि एक्झिट हा पर्याय सदैव खुला असतो. मात्र, भारतीय संस्कृती व भारतीयांची मानसिकता विचारत घेता सोने वेळच्यावेळी थोडे-थोडे घेतले, तर त्यातील गुंतवणूक ही नेहमीच फायद्याची ठरत आलेली आहे.’’ तसेच ‘‘सोशल मीडियावरून मिळणाऱ्या माहितीपासून गुंतवणूकदाराने सावध राहण्याची गरज आहे,’’ असे आवाहनही मोडक यांनी केले.
शैलेंद्र दीक्षित यांनी प्रेझेंटेशनद्वारे गुंतवणुकीचे विविध पर्याय, ‘एसआयपी’ सुरू करण्यासाठी असणारे विविध पर्याय व त्यातील परतावे, परिणाम करणारे घटक, वाढती महागाई आदी विषयांवर मार्गदर्शन केले. आर्थिक क्षेत्रातील नियंत्रण करणाऱ्या संस्था व गुंतवणूक करणाऱ्यांना फायदेशीर असणारे पर्याय या विषयी त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. तसेच श्रोत्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
यावेळी आर्थिक गुंतवणुकीस संबंधित झालेल्या चर्चेमध्ये श्रीराम गायकवाड, रोहिणी माने-परांजपे, शैलेंद्र दीक्षित, मनीष शुक्ला यांनी भाग घेत श्रोत्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. ‘सकाळ मनी’चे संपादक मुकुंद लेले यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी ‘सकाळ मनी’चे मुख्य व्यवस्थापक प्रसन्न देवी उपस्थित होते.
मनःशांतीसाठी आध्यात्मिक गुंतवणूक महत्त्वाची : रोहिणीताई माने-परांजपे
‘‘आर्थिक समृद्धीसाठी पैसे गुंतवा, पण मनःशांतीसाठी आध्यात्मिक गुंतवणूक सर्वांत महत्त्वाची आहे. कारण, मनःशांती ही सर्वांत मोठी संपत्ती आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे’’ असे प्रतिपादन या कार्यक्रमात प्रख्यात कीर्तनकार रोहिणीताई माने-परांजपे यांनी केले. संपत्तीकडून समाधानाकडे व अर्थाकडून परमार्थाकडे वाटचाल करण्यास आपण शिकले पाहिजे. समाधानाची श्रीमंती प्राप्त करण्यासाठी ‘स्व’ गुंतवणूक फार महत्त्वाची आहे. जगात ‘स्व’गुंतवणुकीत सर्वांत मोठी व महत्त्वाची गुंतवणूक आहे,’’ हे लक्षात घ्यावे, असेही रोहिणीताई म्हणाल्या.
भारताच्या विकास वाटचालीत सहभागी होण्यासाठी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे हा एक राजमार्ग आहे.
म्युच्युअल फंडांमध्ये सुरक्षित, तरलता, परतावा देण्याची क्षमता आहे.
- सिद्धार्थ दमानी, विभागीय प्रमुख, आदित्य बिर्ला सन लाइफ इन्श्युरन्स
दीर्घकालीन ध्येय नियोजनासाठी ‘एसआयपी’ हे सर्वोत्तम साधन आहे. ‘एसआयपी’मध्ये बाजारातील अस्थिरतेचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करत महागाईपेक्षा अधिक परतावा प्रदान करण्याची क्षमता आहे.
- शैलेंद्र दीक्षित, विभागीय व्यवस्थापक, आदित्य बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंड
‘सकाळ’ची ही आधुनिक सुंदर कल्पना आहे. अध्यात्म व गुंतवणूक यांची उत्तम जोड घालून सर्वांनी स्वतःमध्ये सुंदर गुंतवणूक करावी. त्यातून आनंद व समाधान प्राप्त करावे. सर्वांसाठी उपयुक्त असा हा अभिनव कल्पना देणारा वेगळा कार्यक्रम वाटला.
- रोहिणी माने-परांजपे, कीर्तनकार
फोटो : 95867, 95868
