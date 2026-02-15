अल्ट्राटेक सिमेंटसोबत सामंजस्य करार
(राजर्षी शाहू इंजिनिअरिंग कॉलेज, ताथवडे)
नव्या युगातील प्रगत बांधकाम साहित्याबाबत संशोधन आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी अल्ट्राटेक सिमेंट आणि जेएसपीएमच्या राजर्षी शाहू कॉलेजच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागात सामंजस्य करार झाला. या सहकार्यातून उभारलेल्या ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर न्यू एज ॲडव्हान्स कन्स्ट्रक्शन मटेरियल्स’चे उद्घाटन विद्यापीठाचे अध्यक्ष डॉ. रवी जोशी आणि अल्ट्राटेक सिमेंटचे फंक्शनल टेक्निकल हेड राहुल गोयल यांच्या हस्ते झाले. अल्ट्राटेकचे अरविंद महाजन, विशाल कुलकर्णी, जेएसपीएम संकुल अध्यक्ष अनिल भोसले आणि डॉ. पी. पी. विटकर उपस्थित होते. शाहू कॉलेजचे संचालक डॉ. ए. एम. बडधे यांचे मार्गदर्शन लाभले. सिव्हिल इंजिनिअरिंग विभागप्रमुख डॉ. जे. आर. धनूस्कर यांनी आभार मानले. प्रा. रमा पवार यांनी संयोजन केले.
(95955)
--
विद्यार्थी सहभाग परिसंवाद
(प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालय, आकुर्डी)
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालय यांच्यातर्फे गुणवत्ता सुधार योजनेअंतर्गत ‘महिला किंवा युवती सुरक्षेमधील माझी भूमिका किंवा जबाबदारी आणि शाश्वत विकास’ विषयावर विद्यार्थी सहभाग परिसंवाद यशस्वी झाला. पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. प्राचार्य डॉ. अभय खंडागळे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना महिला सुरक्षेबाबत सामाजिक संवेदनशीलता आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवण्याचे आवाहन केले. उपप्राचार्य डॉ. हिरालाल सोनवणे, प्रा. डॉ. मधुकर राठोड, डॉ. रेखा जोशी व प्रा. डॉ. वर्षा श्रीराम यांनी संपूर्ण नियोजन व अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रभावीपणे सांभाळली. सूत्रसंचालन शिल्पा वाजे, अल्फिया मुलाणी आणि निकिता कुंभार यांनी केले. प्रा. विक्रांत शेळके, प्रा. संगीता साळवे, प्रा. शैलजा सांगळे आणि प्रा. शशिकांत मेमाणे यांनी परीक्षण केले. विद्यार्थ्यांनी महिला सुरक्षेतील वैयक्तिक व सामाजिक भूमिका स्पष्ट करत शाश्वत विकासाशी त्याची सांगड घातली. सुमारे २५० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.
(95956)
---
