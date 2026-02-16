शालेय जगत
दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निरोप समारंभ
श्री सयाजीनाथ महाराज विद्यालयात इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निरोप समारंभ उत्साहात पार पडला. यावेळी प्राचार्य राजकुमार गायकवाड, प्राथमिक विभागाचे मुख्याध्यापक सुधीर शिंगटे, विभाग प्रमुख नितीन वारखडे, ज्येष्ठ शिक्षक प्रवीण सोनवणे, डॉ. कल्याण वाघ, संजय जैनक आदी उपस्थित होते. मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेसाठी शुभेच्छा दिल्या .विद्यालयातील विद्यार्थिनी ऐश्वर्या औरादे, निशा राठोड अनुष्का शिंदे, श्रावणी जोगदंड यांनी दहावीपर्यंतच्या प्रवासाबद्दल मनोगत व्यक्त केले. सर्व विद्यार्थी यावेळी भावूक झाले होते. यावेळी इयत्ता दहावीचे वर्गशिक्षक प्रवीण सोनवणे, भाऊसाहेब जाधव, मनोज रामगुडे, राणी पालेकर यांनीही सर्व विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेसाठी शुभेच्छा दिल्या. सूत्रसंचालन इयत्ता नववीतील विद्यार्थिनी भक्ती फड व समृद्धी मनुरे यांनी; तर आभार मृणाली साकोरे हिने मानले.
स्काउट गाइड मेळाव्यात सरस्वती शाळेला यश
जिल्हास्तरीय स्काउट गाइड मेळाव्यात आकुर्डीतील सरस्वती माध्यमिक विद्यालयाने भरघोस यश मिळवले. या शाळेतील इयत्ता सहावी ते सातवीमधील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत यशाची परंपरा कायम ठेवली. यात तंबू निरीक्षण स्पर्धा, शेकोटी स्पर्धा, धनगरी नृत्य, शोभा यात्रा यात विद्यार्थ्यांनी यश मिळवले. संस्थेचे संस्थापक डॉ. गोविंदराव दाभाडे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. तर, स्काउटप्रमुख कैलास कोशिरे, गाइडप्रमुख प्रतिमा काळे, राहुल वांगेकर, सुकन्या जाधव यांनी सहकार्य केले. प्राचार्या संगीता गुरव, उपप्राचार्य विजय बच्चे, पर्यवेक्षक संजय कांबळे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
सीएएस शाळेत विज्ञान प्रदर्शन
निगडी प्राधिकरण येथील सीएमएस इंग्लिश मीडियम हायस्कूलतर्फे आयोजित विज्ञान प्रदर्शन पाहण्यासाठी पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रदर्शनामध्ये सुमारे ३०० प्रकल्पांची मांडणी करण्यात आली. प्रदर्शनाचे उद्घाटन ‘डीआरडीओ’च्या संशोधक यमुना एस.व्ही. यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाचे उद्घाटन संस्थेचे अध्यक्ष टी.पी. विजयन, सरचिटणीस सुधीर नायर, खजिनदार पी. अजयकुमार, उपाध्यक्ष पी. श्रीनिवासन्, जॉय जोसेफ, सहसचिव पी. सी. विजयकुमार, सह खजिनदार व्ही.के. रामकृष्णन, शाळा समिती सदस्य विनीत विजयन्, प्राचार्या डॉ. बिजी पिल्ले, मुख्याध्यापिका चैताली लोंढे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यमुना म्हणाल्या कि, विज्ञान किती पुढे गेले तरी मानवी मेंदूला अजून पर्याय उपलब्ध नाही. मुलांनी अध्ययन करताना बुद्धीचा जास्तीत जास्त वापर करावा. मोबाइलसारख्या गॅजेटचा वापर करावा. त्यामुळे बौद्धिक चालना मिळेल. पूर्वी महान तत्वज्ञानी, वैज्ञानिक होऊन गेले. त्यावेळी मोबाइलसारखी साधने नव्हती. तरीदेखील ते यशस्वी झाले. यामुळे आपण मोबाइलवर अवलंबून राहता कामा नये. सूत्रसंचालन सजिता पिल्ले, सिंधू नायर यांनी केले. आभार श्रुतिका देशमुख यांनी मानले.
विज्ञान विषयावर मार्गदर्शन व्याख्यान
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले संस्थेचे माध्यमिक विद्यालय व सौ. जयश्री दिलीप निंबारकर प्राथमिक विद्यालयाच्या वतीने गणित व विज्ञान विषयांवर आधारित मार्गदर्शनपर शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमास कवी, लेखक प्राध्यापक दिगंबर ढोकले, संस्थेच्या अध्यक्षा जयश्री निंबारकर उपस्थित होत्या. प्रास्ताविकात ढोकले यांनी विद्यार्थ्यांना एकाग्रता, अभ्यासातील जिद्द/चिकाटी, सातत्य तसेच संस्काराची त्रिसूत्री विविध उदाहरणांद्वारे स्पष्ट करून सांगितली. गुणांची स्पर्धा इतरांशी करण्यापेक्षा स्वतःतील सुधारणेला वाव देणारे असावी. तसेच गणित व विज्ञानातील संकल्पना, सूत्रे, पेपर लिहिण्याचे पद्धती, उत्तरे कशी असावीत, याविषयी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन धनंजय जगताप यांनी केले. मुख्याध्यापिका स्नेहल पारखे व आयुष निंबारकर यांनी नियोजन केले.
स्काउट गाइड मेळाव्यात म्हाळसाकांत विद्यालयाचा सहभाग
पुणे भारत स्काऊट गाइड जिल्हा मेळाव्यात पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे आकुर्डी येथील श्री म्हाळसाकांत विद्यालयातील आठ स्काऊट विद्यार्थी व स्काऊटर नरेंद्र पाटील यांनी सहभाग घेतला. या मेळाव्यात स्काउट विद्यार्थ्यांनी चित्रकला स्पर्धा, शेकोटी कार्यक्रम, बी.पी. व्यायाम प्रकार, सर्वधर्मीय प्रार्थना, ध्वजारोहण, शोभायात्रा इत्यादी विविध उपक्रम व स्पर्धेत सक्रिय सहभाग घेतला, अशी माहिती प्राचार्य भानुदास मालुसरे यांनी दिली. उपप्राचार्य शशिकांत सात्रस, उपमुख्याध्यापिका सुरेखा पठारे, पर्यवेक्षिका दीपा पारवे यांनी सहभागी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स स्कूलमध्ये पारितोषिक वितरण
हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स सेकंडरी स्कूल, पिंपरी प्रशालेत पारितोषिक वितरण करण्यात आले. प्रमुख अतिथी उद्योजक राजेंद्र जगदाळे यांनी ‘‘आत्मविश्वास, उत्तम नियोजन आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न यांच्या जोरावर कोणतेही यश प्राप्त करणे शक्य असते,’’ असे मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा दर्शना कोरके यांनी मार्गदर्शन केले. कला, क्रीडा, विज्ञान आणि इतर क्षेत्रात राष्ट्रीय स्तरापर्यंत बक्षिसे प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना या कार्यक्रमात गौरविण्यात आले. रमेश गाढवे, श्वेता नाईक आणि मुकेश पवार यांनी पारितोषिक यादीचे वाचन केले. श्वेता गायकवाड यांनी सूत्रसंचालन केले. उपमुख्याध्यापक पोपट माने, पर्यवेक्षिका मनीषा कदम, पालक शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष, सहसचिव, शिक्षक आणि विद्यार्थी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.