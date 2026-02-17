द्रुतगती मार्गावर ‘आयटीएमएस’ला हुलकावणी
सोमाटणे, ता. १७ : द्रुतगती मार्गावर ‘प्रवेश बंद’ भागातून वाहने मुख्य रस्त्यावर आणली जातात. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (आयटीएमएस) प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. पण, काही वाहचालक नंबर प्लेट झाकत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात मर्यादा येत आहेत.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर वाहनचालकांना शिस्त लागावी, त्यांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे आणि द्रुतगती मार्ग अपघातमुक्त व्हावा या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) वतीने दंडात्मक कारवाईसाठी किवळे ते कळंबोली या संपूर्ण ९४ किलोमीटर अंतरावर ‘आयटीएमएस’ प्रणाली बसविण्यात आली आहे. यामुळे वाहनचालकांमध्ये शिस्त वाढली असून अपघातांचे प्रमाणही घटले आहे.
मात्र, काही वाहनचालकांनी ‘प्रवेश बंद’ मार्गातून वाहने मुख्य मार्गावर आणण्यासाठी वेगळी शक्कल लढवली आहे. सीसीटीव्हीत वाहनाचा क्रमांक दिसू नये, यासाठी नंबर प्लेट झाकून वाहन चालवण्याचे प्रकार केले जात आहेत. या पद्धतीने ओळख लपवून आपली वाहने प्रवेश बंद मार्गातून बिनधास्तपणे महामार्गावर आणली जात आहेत. त्यामुहे संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करणे कठीण होत आहे.
