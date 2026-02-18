तरुणाईसाठी शिवरायांचे विचार प्रेरणादायी

प्रासंगिक
दरवर्षी १९ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती उत्साहात साजरी केली जाते. मुठभर मावळ्यांना सोबत घेऊन स्वराज्याचा विचार प्रत्यक्षात उतरवणारे शिवाजी महाराज हे केवळ पराक्रमी योद्धे नव्हते, तर दूरदृष्टी असलेले कुशल प्रशासक आणि जनतेच्या कल्याणाला सर्वोच्च स्थान देणारे जाणते राजा होते. त्यांच्या विचारांचा अंगीकार आजच्या पिढीने करायला हवा.
- सूर्यप्रकाश आगरवाल, ज्येष्ठ नागरिक, चिंचवड
-----------------
तरुण वयातच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मावळ्यांना संघटित केले. स्वराज्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. शिवाजी महाराजांनी आपल्या स्वराज्याच्या ध्येयावर ठाम राहून अनेक लढाया लढल्या. केवळ युद्ध कौशल्यासाठी नव्हे, तर न्यायप्रिय आणि संवेदनशील राज्यकर्ते म्हणूनही ओळखले जातात. स्त्री-सन्मान, धार्मिक सहिष्णुता आणि शिस्त या मूल्यांवर त्यांनी विशेष भर दिला. जाती-धर्माचा भेद न करता त्यांनी संतांचा सन्मान केला. संत तुकाराम महाराजांच्या विचारांचा त्यांच्यावर मोठा प्रभाव होता. शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून महसूल व्यवस्थेत सुधारणा करण्यात आल्या. परंतु आज समाज एका वेगळ्याच वळणावर उभा आहे.
तंत्रज्ञानाची वाढ, समाज माध्यमांचे आकर्षण, बदलती जीवनशैली यामुळे तरुण पिढी उर्जावान आणि बुद्धिमान झाली आहे. मात्र महिलांवरील अत्याचार, सार्वजनिक ठिकाणी उद्धट वर्तन, वडिलधाऱ्या मंडळीची हेळसांड, मुलींची छेड काढणे, अपमानास्पद वर्तन, समाज माध्यमांवर अवमानकारक टिपण्णी करणे ही संस्कृतीला न शोभणाऱ्या शौर्याची नव्हे, तर दुर्बलतेची चिन्हे आहेत.
आजच्या तरुणांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे, पण स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य दिले. परंतु त्यामागे शिस्त, संयम आणि कर्तव्य भावना होती. महाराजांच्या दृष्टीने शौर्य म्हणजे दुर्बलांचे रक्षण, अन्यायाला विरोध आणि चारित्र्याची शुद्धता. आज खरे धैर्य हे चुकीच्या कृत्यांना साथ देण्यात नाही, तर त्यांना थांबविण्यात आहे. शिवजयंतीच्या निमित्ताने त्यांच्या जीवनाकडे केवळ इतिहास म्हणून पाहणे पुरेसे नाही. त्यांच्या विचारातून प्रेरणा घेऊन सत्य, एकता, न्याय आणि देशसेवेच्या मूल्यांचा अंगीकार करणे आपले कर्तव्य आहे. मित्र परिवारात किंवा समाजात चुकीचे वर्तन दिसल्यास विरोध करणारा, स्त्रीचा सन्मान राखणारा तरुणच खऱ्या अर्थाने मावळा ठरतो. आजची तरुणाई स्त्री-सन्मान, ज्येष्ठांचा आदर, शिस्त आणि चारित्र्य या मूल्यांना आत्मसात करेल, तरच आधुनिक भारत खऱ्या अर्थाने सबळ बनेल. शिवरायांच्या आदर्शांना जीवनात उतरवणे हीच खरी मानवंदना ठरेल.
