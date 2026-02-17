खंडेवस्ती येथे दोन गटांत हाणामारी; परस्परविरोधात गुन्हे दाखल
पिंपरी : भोसरी एमआयडीसीतील खंडेवस्ती येथे जुन्या वादातून दोन गटांत हाणामारी झाली. या प्रकरणात दोन गटांतील १३ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. रघुनाथ त्रिंबक आव्हाड (रा. खंडेवस्ती, भोसरी) यांनी एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार आकाश खरात, सागर प्रधान, रोहन गाडे, साहिल तुपसौंदर, राहुल उर्फ काळ्या प्रसाद (सर्व रा. खंडेवस्ती, भोसरी) आणि तीन अल्पवयीन मुलांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. यातील राहुल याला अटक केली आहे. फिर्यादी रस्त्याने जात असताना आरोपींनी त्यांना घेराव घातला आणि ‘तुझे या भागात अति चालले आहे, तुला आता ठार करतो’ असे म्हणत लोखंडी पट्टीने डोक्यात मारले. फिर्यादीचा आवाज ऐकून त्यांचे नातेवाईक वाचवण्यासाठी आले असता आरोपींनी त्यांनाही लाथा-बुक्क्यांनी आणि लोखंडी पट्टीने मारहाण करून जखमी केले. या हल्ल्यात फिर्यादीसह त्यांचे नातेवाईक गंभीर जखमी झाले.
तर सोनू बाबुलाल गौतम (रा. खंडेवस्ती, भोसरी) यांनी एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार रघुनाथ आव्हाड, समाधान दुधभाते, ओमकार दुधभाते, अविनाश काकडे आणि एक महिला (सर्व रा. खंडेवस्ती, भोसरी) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला असून, त्यांना अटक केली आहे. आरोपींनी जुन्या भांडणाच्या कारणावरून सागर प्रधान व त्यांचे मित्र दिनेश बुल यांना लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यानंतर धमकी देत फिर्यादीच्या डोक्यात दगडाने मारले, तर महिला आरोपीने लोखंडी पाइपने मारहाण करून गंभीर दुखापत केली.
शंभर रुपयांवरून पिता-पुत्रावर चाकूने वार
पिंपरी : शंभर रुपये घेतल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादात एकाने पिता-पुत्रावर चाकूने वार करून त्यांना जखमी केले. ही घटना चिखलीतील जाधववाडी येथे घडली. या प्रकरणी सूरज सुरेंद्र कश्यप (रा. जाधववाडी, चिखली) यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी विजय बिंद (रा. जाधववाडी, चिखली) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी आणि त्यांचे वडील सुरेंद्र जदुराम कश्यप हे घरी बसले असताना आरोपी तिथे आला. शंभर रुपये घेतल्याच्या कारणावरून त्याने वाद घालून फिर्यादीच्या मानेवर आणि पाठीवर घरगुती वापराच्या चाकूने वार केले. दरम्यान, फिर्यादीचे वडील भांडण सोडवण्यासाठी मध्यस्थी करण्यास आले असता आरोपीने त्यांच्याही गालावर चाकूने वार करून त्यांना गंभीर जखमी केले.
टेम्पोच्या धडकेत दुचाकीस्वार गंभीर जखमी
पिंपरी : भरधाव टेम्पोने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला. ही घटना थेरगावमधील संतोषनगर येथील भुयारी मार्गाजवळील सेवा रस्त्यावर घडली. या प्रकरणी अशिस पुंजाराम खरात (रा. काळेवाडी, पुणे) यांनी वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी तीन चाकी टेम्पोचालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी हे त्यांच्या दुचाकीवरून घरी जात होते. त्यावेळी भुयारी मार्गातून समोरून येणाऱ्या टेम्पो चालकाने त्याच्या ताब्यातील टेम्पोने फिर्यादीच्या दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात फिर्यादी गंभीर जखमी झाले.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.