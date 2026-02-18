उन्हाळ्याची चाहूल, ही घ्या काळजी...
पिंपरी,ता. १७ ः थंडीने आपले बस्तान गुंडाळले असून उन्हाळ्याची आता चाहूल लागली आहे. किमान व कमाल तापमानात वाढ झाली आहे. परिणामी, नागरिकांमध्ये आरोग्याच्या विविध समस्या डोके वर काढू लागल्या आहेत. बदललेल्या हवामानामुळे सर्दी, खोकल्याचे रुग्ण आढळून येत आहेत. तर त्याचसोबतच अतिरासाराच्या रुग्णांमध्येही वाढ झालेली आहे. त्यामुळे बदलणाऱ्या वातावरणात आरोग्य जपण्याचा सल्ला डॉक्टर देत आहेत.
गेल्या आठवड्यापर्यंत पहाटे जाणवणाऱ्या थंडीने शहरातून काढता पाय घेतला आहे. सकाळी ११ वाजल्यापासूनच उन्हाची तीव्रता जाणवू लागली आहे. गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून शहराचे कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअसच्या घरात नोंदविण्यात आले आहे. त्यामुळे थंडी संपून उन्हाळ्याला सुरूवात झाली आहे. एकीकडे शहरात वाढलेले प्रदूषण व धुळीमुळे श्वसनाचे आजार वाढत आहेत. अशातच या बदलत्या वातावरणात आहार व विहार योग्य ठेवले नाही, तर आरोग्याच्या समस्या तोंड वर काढू शकतात. त्यामुळे ‘आला उन्हाळा आरोग्य संभाळा’ असा सल्ला दिला जात आहे.
पिंपरी चिंचवडमध्ये वाढत्या प्रदूषणामुळे सर्दी, खोकल्याचे रुग्ण आढळून येत आहेत. अशातच अचानक बदललेल्या हवामानामुळे यात भरच पडत आहे. सध्या उष्णता वाढल्याने अतिसाराचे रुग्ण वाढत आहेत. विशेषतः लहान मुलांमध्ये ‘व्हायरल गॅस्ट्रो’ दिसून येत आहे. हा आजार पाणी व अन्नातून पसरत असल्याने लहान मुलांच्या खाण्यापिण्याची विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन केले जात आहे.
अशी घ्या काळजी
- पाणी उकळून थंड करून प्या
- बाहेरच खाणे, थंड पेयांचे सेवन टाळा
- ताजे व सात्विक अन्नाचे सेवन करा
- घराबाहेर पडताना गॉगल, टोपी वापरा
- बाहेर पडताना व सार्वजनिक ठिकाणी जाताना मास्कचा वापर करा
- पाणी भरपूर प्या. नारळपाणी, घरच्या लिंबू सरबताचे सेवन करा
‘शहरातील वाढत्या प्रदूषणामुळे सर्दी, खोकल्याचे रुग्ण हे वाढतच आहेत. मात्र, ‘व्हायरल गॅस्ट्रो’मुळे पोटदुखी, अतिसाराचे रुग्ण आढळून येत आहेत. हा विषाणू पाणी व अन्नातून पसरत असल्याने बाहेरचे खाणे टाळावे. विशेषतः लहान मुलांना पाणी उकळून थंड करून द्यावे. पोटदुखी व अतिसाराची लक्षणे दिसल्यास लगेचच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधोपचार करावेत.
- डॉ. उमेश चौधरी, बालरोग तज्ज्ञ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.