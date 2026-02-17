‘स्वीकृत’साठी इच्छुकांची मोर्चेबांधणी
पिंपरी, ता. १७ : निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची महापालिकेत स्वीकृत सदस्यपदी (नामनिर्देशित) नियुक्ती करणे आवश्यक असते. मात्र, राजकीय पक्षांकडून कार्यकर्त्यांनाच ‘सामाजिक’ दाखवून संधी दिली जाते. त्यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनीही आपापल्या पक्षनेतृत्वाकडे मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीत भाजपचे ८४, राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे ३७, शिवसेनेचे सहा आणि एक अपक्ष असे १२८ नगरसेवक आहेत. अपक्ष नगरसेवक भाजप पुरस्कृत आहे. सभागृहात स्वीकृत सदस्यांची संख्या १० असेल. त्यामुळे सभागृहातील सदस्य संख्या १३८ होणार आहे. महापालिकेची सहा फेब्रुवारीची तहकूब सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (ता. २०) होणार आहे. त्यात स्थायी समितीसह अन्य विषय समिती सदस्यांची नियुक्ती अपेक्षित आहे. याच सभेत नामनिर्देशित सदस्यांचीही नियुक्ती केली जाऊ शकते. संख्याबळानुसार भाजपचे सात आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसकडून तीन जणांची स्वीकृत सदस्यपदी वर्णी लागू शकते.
असा आहे मतांचा कोटा
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत पूर्वी नामनिर्देशित (स्वीकृत) नगरसेवकांची संख्या पाच हाेती. राज्य शासनाने मार्च २०२३ मध्ये त्यांची संख्या १० केली आहे. त्यामुळे संख्याबळानुसार १२८ नगरसेवकांसाठी १० म्हणजेच १२.८ नगरसेवकांमागे एक नामनिर्देशित सदस्य अर्थात मतांचा काेटा निश्चित आहे.
नामनिर्देशित कोण हवा?
नामनिर्देशित सदस्य हा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील एक विशेष सदस्य असतो. त्याची निवड थेट जनतेद्वारे होत नाही. तर, निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रशासन, कायदा, आरोग्य, अभियांत्रिकी, शिक्षण, सामाजिक आदी विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींचा यात समावेश अपेक्षित असतो.
राजकीय कार्यकर्त्यांचीच वर्णी
राजकीय पक्षांकडून विविध क्षेत्रातील व्यक्तींऐवजी पक्षाच्याच कार्यकर्त्यांनाच सामाजिक कार्य दाखवून नामनिर्देशित सदस्यपद दिल्या गेल्याचा इतिहास आहे. यामध्ये महापालिका निवडणुकीतून माघार घेणारे, पक्षाच्या उमेदवारांसाठी काम करणारे आणि निवडणुकीत अपयशी ठरलेल्यांना संधी दिली गेली आहे.
स्वीकृत सदस्यांचे लाभ
महापालिकेत नामनिर्देशित नगरसदस्याला सर्वसाधारण सभेत सहभाग घेण्याचा, आपले मुद्दे मांडण्याचा अधिकार असतो. त्यांना नियमानुसार वेगवेगळे भत्ते व मानधन मिळते. मात्र, सभागृहातील मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेता येत नाही. या पदासाठी भाजप व राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे.
सध्याची तयारी
- महापालिका निवडणूक निकालानंतर राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नामनिर्देशित नगरसेवक किती हाेतात, याची माहिती निवडणूक विभागाकडून घेतली आहे
- निवडणुकीत बंडखाेळी टाळण्यासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसने उमेदवारी न मिळालेल्यांना नामनिर्देशित सदस्यपदाचे शब्द देऊन मनधरणी केली होती
- भाजप व राष्ट्रवादीकडे नामनिर्देशितसाठी इच्छुक अधिक आहेत, त्यामुळे दिलेला शब्द पाळला जाणार की पराभूतांचे पुनर्वसन होणार, याकडे लक्ष आहे
राज्य शासनाच्या २०२३ च्या आदेशानुसार दहा नामनिर्देशित नगरसेवक नियुक्त केले जाणार आहेत. महापालिका सभागृहातील राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार नामनिर्देशित नगरसदस्यांची संख्या ठरते. त्यानुसार भाजपचे सात आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे तीन नामनिर्देशित नगरसेवक हाेतील.
- मुकेश कोळप, नगरसचिव, महापालिका
