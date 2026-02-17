सांगवीत २५ फेब्रुवारीपासून ‘पवनाथडी’
पिंपरी, ता. १७ : महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत २५ फेब्रुवारी ते एक मार्च या कालावधीत सांगवीतील पीडब्ल्यूडी मैदानावर ‘पवनाथडी जत्रा’ आयोजित केली आहे. जत्रेसाठी १८ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज स्वीकृती केली जाणार आहे, अशी माहिती महापौर रवी लांडगे यांनी दिली.
पवना थडी जत्रेमध्ये महिला बचत गटांना मोठे आपल्या वस्तू व पदार्थ विक्रीसाठी मोठे व्यासपीठ मिळणार आहे. याद्वारे जास्तीत जास्त महिला बचत गटांना या जत्रेत आपल्या उत्पादनांसाठी मोठी बाजारपेठ मिळणार आहे. जत्रेसाठी सहभाग अर्ज स्वीकृती समाज विकास विभागाकडे जमा करता येणार आहेत. या जत्रेकरिता सर्वसाधारण, शाकाहारी आणि मांसाहारी पदार्थ या तीन प्रकारात स्टॉल वाटप करण्यात येणार आहेत. सहभागासाठी बचत गटाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, संबंधित महिलेचे आधार कार्ड, बँक पासबुकची प्रत व फोटो ही कागदपत्रे आवश्यक असल्याचेही महापौर रवी लांडगे यांनी सांगितले. सुमारे २,५०० अर्ज महिला बचत गट, खासदार, आमदार व नगरसेवक यांच्याकडे वाटप केले आहेत. त्यापैकी १६८ अर्ज समाज विकास विभागाकडे प्राप्त आले आहेत.
जत्रेचा उद्देश
- महिला बचत गटांतर्फे उत्पादित वस्तूंना व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे
- महिलांमध्ये विपणन व विक्री कौशल्यांचा विकास करणे
- महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरा आणि शहरी संस्कृतीचे जतन करणे
आतापर्यंतचे फलित
- पवनाथडी जत्रा महिला उद्योजिकांसाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरले
- विविध हस्तकला, खाद्यपदार्थ, गृहउद्योग उत्पादने आणि पारंपरिक वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री
सहभागासाठी कागदपत्रे आवश्यक
- बचत गटाचे नोंदणी प्रमाणपत्र
- संबंधित महिलेचे आधार कार्ड
- बँक पासबुकची प्रत
- छायाचित्र
