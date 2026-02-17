पिंपरी महापालिका प्रथम
‘माझी वसुंधरा अभियानात’ उद्योगनगरी अव्वल
राज्यातील १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहर गटात कामगिरी
पिंपरी, ता. १७ : राज्य सरकारच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागामार्फत ‘माझी वसुंधरा अभियान ५.०’ विविध गटात राबविण्यात आले होते. त्याचा अंतिम निकाल मंगळवारी (ता.१०) जाहीर झाला. त्यातील राज्यस्तरीय अमृत गटात १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरी गटात पिंपरी चिंचवड महापालिकेने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तसेच भूमी विषयांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी नोंदवली आहे. दहा कोटी रुपयांचे पारितोषिक महापालिकेने मिळवले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी राबविलेल्या ‘माझी वसुंधरा’ उपक्रमांचे डेस्कटॉप मूल्यांकन व फील्ड मूल्यांकन करण्यात आले. दोन्हींमधील एकूण गुणांच्या आधारे राज्यातील १४ गटांतील विजेत्यांची निवड सरकारच्या मान्यतेनंतर जाहीर केली. यात पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पर्यावरण संरक्षण, हरित उपक्रम, कचरा व्यवस्थापन, जलसंवर्धन, उर्जा बचत आणि जनजागृती यामध्ये प्रथम क्रमांक मिळविला. महापालिकेने शहरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण व संवर्धन, प्लॅस्टिक निर्मूलन उपक्रम, जलसंधारण प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन सुधारणा, हरित शाळा उपक्रम, सौरउर्जा प्रकल्प, नागरिकांच्या सक्रिय सहभागातून विविध पर्यावरणपूरक मोहिमा राबवल्या आहेत. नागरिकांसह स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि औद्योगिक आस्थापनांचा सक्रीय सहभाग नोंद झाला आहे. यामुळे शहराची पर्यावरणपूरक शहर म्हणून ओळख अधिक बळकट झाली आहे. आगामी काळात ‘माझी वसुंधरा ६.० अभियान’ही अधिक व्यापक स्वरुपात राबवून हरित, स्वच्छ आणि शाश्वत शहर घडविण्याचा महापालिकेचा संकल्प असल्याचे महापौर रवी लांडगे व आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी व्यक्त केला. सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदनही त्यांनी केले.
‘माझी वसुंधरा ५.०’ अभियानामध्ये मिळालेला प्रथम क्रमांक सर्व विभागांच्या समन्वयाचा व नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाचा परिणाम आहे. ‘माझी वसुंधरा ६.०’ अंतर्गत अधिक व्यापक नियोजन करून शहराला पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने पुढे नेण्याचा निर्धार आहे.
- रवी लांडगे, महापौर, पिंपरी चिंचवड
‘माझी वसुंधरा ५.०’ अभियानात मिळालेले यश पिंपरी चिंचवड शहराचे आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी भविष्यातही अधिक प्रभावी उपक्रम राबविण्यात येतील. आगामी काळात तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजना आणि नवकल्पना यांना अधिक चालना देण्यात येईल.
- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, महापालिका
---
