ताबा देण्यास विलंब, सदनिकाधारकांना व्याज द्या
पिंपरी, ता. १७ : मुदतीत सदनिका ताब्यात न दिल्याबद्दल महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) दापोडीतील ग्रीन पार्क प्रकल्पाच्या विकसकाला जबाबदार धरले. तसेच सदनिकेचा ताबा देण्याच्या कबुली तारखेपासून ते प्रत्यक्ष ताबा देईपर्यंतचे सदनिकेसाठीच्या रकमेवरील व्याज देण्याचे आदेश ‘महारेरा’ने विकासकाला दिले.
ग्रीन पार्क प्रकल्प निर्धारित मुदतीत पूर्ण न करता सदनिकाधारकांना मुदतीत सदनिका ताब्यात दिल्या नाहीत. यामुळे सदनिकाधारक सागर नवले आणि विश्वजित भिडे यांनी याबाबत महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) तक्रार केली होती. विकसकाकडून त्यांनी सदनिका खरेदी केल्या. सागर नवले यांनी विकासकाला ४५ लाख रुपये दिले आणि ताब्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२३ होती. तर; विश्वजित भिडे यांनी विकसकाला ३५ लाख रुपये दिले होते. सदनिका ताब्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२४ होती. मात्र, मुदत उलटून गेल्यानंतरही सदनिकांचा ताबा मिळाला नाही. दरम्यान, या दोन्ही तक्रारदारांनी ॲड. अजित बोराडे यांच्या मार्फत जुलै २०२५ ‘महारेरा’कडे तक्रारी दाखल केल्या. महारेराने दिलेल्या आदेशानुसार विकसकाने सदनिकाधारकांना प्रकल्प विलंबाबद्दल व्याज अदा करणे बंधनकारक ठरवले आहे. तसेच प्रकल्पासाठी एक महिन्याच्या आत मुदतवाढ घ्यावी, असेही आदेश या प्रकल्पाचे विकसक संतोष आटोळे यांना दिले आहेत.
‘विकसकाने ठरलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न करता कायद्याचे उल्लंघन केले होते आणि सदनिकाधारकांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. ‘महारेरा’ने न्याय दिला. या निर्णयाने संबंधित कुटुंबांना दिलासा मिळेल.
- ॲड. अजित बोराडे, तक्रारदारांचे वकील
