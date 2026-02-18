सकाळ संवाद
पुनावळे येथील भुयारी मार्गात कोंडी
पुनावळे येथील भुयारी मार्गात वारंवार वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यामुळे येथील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. वाहतूक पोलिसांच्या अपुऱ्या ट्रॅफिक नियोजनामुळे दररोज सकाळी व सायंकाळी नोकरदार, शाळकरी विद्यार्थी व महिलांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. महापालिकेच्या संबंधित विभागाने तातडीने योग्य नियोजन करून कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी.
- नीतेश सरडे-पाटील, पुनावळे
रस्त्यावरील ब्लॉक निघाल्यामुळे धोका
श्रीनगर-रहाटणी येथील निर्मल कॉलनी परिसरातील रस्त्यावरील ब्लॉक निघाले आहेत. त्यामुळे या रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. यामुळे धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या संबंधित विभागाने या परिसराची पाहणी करून योग्य ती उपाययोजना करावी.
- मंगेश राऊत, रहाटणी
रस्त्याच्या कामानंतर राडारोडा तसाच पडून
चिंचवड स्टेशनहून आकुर्डी कडे जाताना स्मार्ट सिटी अंतर्गत रस्त्याची कामे सुरू आहेत. मात्र ही कामे अनेक दिवसांपासून अर्धवट असून मातीचे ढीग पदपथावर तसेच पडून आहेत. त्यामुळे पादचाऱ्यांना अडथळा होत आहे. तसेच ही माती रस्त्यावर पसरत आहे.
त्यामुळे वाहने घसरून अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. महापालिकेने त्वरित या रस्त्यावरील राडारोडा उचलून परिसराची स्वच्छता करावी.
- प्रवीण मुळीक, काळभोर नगर, चिंचवड
चेंबरमध्ये टाकले जातेय अन्न
पिंपळे सौदागरच्या स्मार्ट सिटी अंतर्गत झालेल्या गोविंद गार्डन पासून कुणाल आयकॉन रस्त्यापर्यंतच्या नवीन रस्त्यावर पावसाळी चेंबर आहे. या परिसरातील दुकानदार मागील काही महिन्यापासून उरलेले अन्न या चेंबरमध्ये फेकत आहेत. त्यामुळे परिसरात उंदीर आणि घुशींचा वावर वाढला आहे. महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी या समस्येची दखल घेऊन योग्य ती उपाययोजना करावी.
- एक नागरिक, पिंपळे सौदागर
