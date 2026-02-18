दहावी परीक्षा उद्यापासून, ४६ वर्गांत सीसीटीव्ही नाहीत
पिंपरी, ता. १८ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावीच्या परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही सक्तीचे केले आहेत. पण, दहावी परीक्षा दोन दिवसांवर आली असली तरीही काही केंद्र असलेल्या ४६ वर्गांत ही यंत्रणा बसविण्यात आलेली नाही. परिणामी, परीक्षा कक्षांवर लक्ष कसे ठेवणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावीची लेखी परीक्षा २० फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. यंदाही कॉपीमुक्त वातावरणात पेपर व्हावेत, यासाठी बोर्डाने तयारी केली आहे. त्याचबरोबर वर्ग खोल्यांत सीसीटीव्ही बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. काही वर्ग खोल्यांत सीसीटीव्ही बसवलेले नाहीत. दहावीच्या परीक्षेसाठी सीमा भिंती, डेस्क, शौचालये आणि पिण्याचे पाणी यासारख्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शाळा निरीक्षकांनी मुख्याध्यापकांना दिले आहेत. परीक्षा वर्गखोल्या, प्रवेशद्वार आणि परिसरात सीसीटीव्हीद्वारे लक्ष ठेवले जाणार आहे.
महापालिकेच्या शाळांमध्ये काम सुरू
दहावीची लेखी परीक्षा २० फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. परंतु अद्याप महापालिकेच्या नेहरूनगर संकुल, भोसरीतील शाळांमध्ये परीक्षा केंद्र आहेत. पण, तेथील वर्ग खोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविले नाहीत. भोसरी शाळेत २४ वर्ग खोल्या तर नेहरूनगर शाळेतील २२ वर्ग खोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही नाहीत. महापालिका शाळांची पाहणी करण्यात आली असून कॅमेरा बसवण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती परीरक्षकांनी दिली.
भरारी पथक नावालाच?
शहरात कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी दोन भरारी पथकांची नियुक्ती केली आहे. पण, परीक्षेदरम्यान पाहणी करताना भरारी पथकांकडे कोणत्या केंद्रावर किती सीसीटीव्ही बसविले आहेत, याची माहिती पथकाकडे उपलब्ध नाही.
परिरक्षक केंद्र - केंद्र संख्या - खोल्या संख्या - विद्यार्थी संख्या - सीसीटीव्ही संख्या
-निर्मल बेथनी हायस्कूल काळेवाडी - २९ - ६१३ - १४,१०९ - १,३७८
-प्रियदर्शनी स्कूल मोशी - २२- ४७० - ११,६७२ -१,८००
परीक्षा केंद्रासह प्रत्येक वर्गखोलीत सीसीटीव्ही बसवले जात आहेत. तसेच जास्तीत केंद्रावर सीसीटीव्हीची व्यवस्था करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
-औदुंबर उकिरडे, अध्यक्ष, विभागीय मंडळ, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
