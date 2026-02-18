शिवजयंतीसाठी शहर सज्ज
पिंपरी, ता. १८ ः ठिकठिकाणी लावण्यात आलेले भगवे झेंडे, चौकाचौकात उभारण्यात आलेल्या कमानी, शाळा- महाविद्यालयांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे करण्यात आलेले आयोजन, विविध संस्था व संघटनांकडून मिरवणुकीची केलेली जय्यत तयारी, शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा परिसरात केलेली आकर्षक सजावट व रोषणाई असे वातावरण शहरात शिवजयंतीच्या पूर्वसंध्येला दिसून आले.
शहरातील भक्ती- शक्ती समूहशिल्प, थेरगाव, डांगे चौक, लांडेवाडी, भोसरीतील पीएमपी चौक, चऱ्होलीतील वाघेश्वर मंदिर, चिखली गावठाण, एचए वसाहत, पिंपरी, कासारवाडी या भागात असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा परिसराची सजावट नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. शहरातील सार्वजनिक मंडळे, गृहनिर्माण सोसायट्या, शाळा, महाविद्यालये या ठिकाणी शिवजयंतीच्या तयारीची लगबग दिसून आली. कुठे सांस्कृतिक कार्यक्रम तर कुठे व्याख्यानांचेही आयोजन करण्यात येत होते. उद्याच्या शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर ढोल - ताशा पथके, लेझीम पथके यांनीही जोरदार सराव केला. गेल्या काही वर्षांमध्ये घरोघरीही शिवजयंती साजरी केली जाते. त्यामुळे घराघरांमध्येही शिवजयंतीसाठी सजावट करण्यात आली. दुर्गप्रेमींकडून शहरापासून जवळच असणाऱ्या शिवनेरी, लोहगड, तिकोना, सिंहगड या गडांवर मोहिमेचे आयोजन दुर्गप्रेमींकडून करण्यात येत होते.
शहरात विविध ठिकाणी कार्यक्रम
महापालिकेच्या वतीने आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज विचार प्रबोधन पर्व २०२६’ अंतर्गत विविध ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये निगडी प्राधिकरण येथील नियोजित महापौर निवास मैदान येथे सायंकाळी सात वाजता ‘शिवगर्जना’ हे महानाट्य सादर होणार आहे. चिंचवड येथील डांगे चौक येथे सायंकाळी सात वाजता शिवशाहीर डॉ. विजय महाराज तनपुरे यांचे ‘यशाचा नवा मंत्र-शिवतंत्र’ या विषयावर व्याख्यान होणार आहे. पिंपरी येथील एच. ए. कॉलनी येथे सकाळी नऊ वाजता भारत इतिहास संशोधन मंडळाचे सदस्य बालाजी काशीद व दस्तगीर काझी यांचे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज : एक आदर्श राजे’ या विषयावर व्याख्यान होणार आहे. चिंचवड येथील संभाजीनगर येथे सायंकाळी सात वाजता सुप्रसिद्ध व्याख्याते अविनाश भारती यांचे ‘आदर्श राजे-छत्रपती शिवाजी महाराज’ या विषयावर व्याख्यान होणार आहे.
आकुर्डीत स्वराज्य रथ सोहळा
अखिल आकुर्डीगाव शिवजयंती उत्सव समितीच्या वतीने दोन दिवसीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. शिवजयंतीच्या पूर्वसंध्येला आकुर्डीतील मारुती मंदिर येथे ‘महाराष्ट्राची लोकधारा’ हा सांस्कृतिक कार्यक्रम झाला. गुरुवारी (ता.१९) सकाळी शिवजन्मोत्सव पार पडेल; त्यानंतर सायंकाळी साडेपाच वाजता स्वराज्य रथ सोहळ्याला सुरुवात होईल. वसंतदादा पाटील शाळेपासून निघणाऱ्या या रथ सोहळ्याचा समारोप मारुती मंदिर येथे होईल.
