५१ परीक्षा केंद्रांवर तयारी पूर्ण
शहरात इयत्ता दहावीच्या राज्य मंडळाच्या लेखी बोर्ड परीक्षेसाठी महापालिका क्षेत्रात एकूण ५१ परीक्षा केंद्रांवर २५ हजार ७७९ विद्यार्थी सामोरे जाणार आहेत. दहावीच्या परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, शांत आणि तणावमुक्त वातावरणात परीक्षा देता यावी, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक ती सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे.
भरारी पथकांची नियुक्ती
परीक्षेदरम्यान कोणतेही गैरप्रकार किंवा अनुचित प्रकार घडू नयेत, यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या आदेशानुसार विशेष उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार दोन भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, बैठे भरारी पथकांचेही योग्य नियोजन करण्यात आले आहे.
इयत्ता दहावीची परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. विद्यार्थ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून, आत्मविश्वासाने आणि शांत मनाने परीक्षा द्यावी. तुमच्या कष्टांचे निश्चितच यशात रूपांतर होईल, असा मला विश्वास आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा.
- रवी लांडगे, महापौर, महापालिका
परीक्षा कालावधीत संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध राहावी यासाठी प्रशासनाने नियोजन केले आहे. भरारी पथके, सीसीटीव्ही निरीक्षण तसेच पोलिस बंदोबस्ताद्वारे गैरप्रकारांना कठोर आळा घालण्यात येईल. विद्यार्थी व पालकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
- ममता शिंदे, उपायुक्त, महापालिका
