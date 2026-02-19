कैफियत मांडण्यासाठी पुण्यापर्यंत पायपीट
पिंपरी, ता. १९ : पिंपरी चिंचवड शहरात विभागीय पोलिस तक्रार प्राधिकरणाची कोणतीही स्थानिक शाखा नाही. त्यामुळे नागरिक, वकील आणि पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तक्रार नोंदणी व सुनावणीसाठी पुण्यात प्रवास करावा लागत आहे. यामुळे वेळ, खर्च व न्यायप्रक्रियेमध्ये अनावश्यक विलंब निर्माण होत आहे.
पिंपरी चिंचवड शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत असून, लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे गुन्हेगारीला आळा घालणे, कायदा-सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी पिंपरी चिंचवड स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, पोलिस कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या गैरवर्तनाबाबत तक्रार करण्यासाठी शहरात विभागीय पोलिस तक्रार प्राधिकरणाची एकही स्थानिक शाखा नाही. परिणामी, शहरातील नागरिकांना व इतर संबंधितांना वारंवार पुणे येथील कार्यालयात उपस्थित राहावे लागत आहे. यामध्ये नागरिकांचा वेळ आणि पैसा खर्च होत आहे.
काय आहे पोलिस तक्रार प्राधिकरण ?
महाराष्ट्रामध्ये पोलिस तक्रार प्राधिकरणची (पीसीए) स्थापना २०१४ मध्ये झाली आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध जनतेच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी ही एक स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. गंभीर गैरवर्तन, भ्रष्टाचार आणि अधिकाराचा गैरवापर अशा आरोपांच्या प्रकरणांशी कारवाई येथे केली जाते. महाराष्ट्रात, राज्यस्तरावर एक ‘पीसीए’ आणि नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती आणि कोकणात विभागीय स्तरावर सहा ‘पीसीए’ आहेत. पोलिस कोठडीत मृत्यू, गंभीर दुखापत, बलात्कार किंवा बलात्कार करण्याचा प्रयत्न, विहित प्रक्रियेचे पालन न करता अटक किंवा ताब्यात घेणे, भ्रष्टाचार, खंडणी, जमीन किंवा घर बळकावणे, कायद्याचे इतर कोणतेही गंभीर उल्लंघन किंवा कायदेशीर अधिकाराचा गैरवापर आदी प्रकरणांबाबत तक्रार दाखल करता येते. ‘पीसीए’ स्वतःहून पोलिसांविरुद्ध तक्रारी घेऊ शकते, पीडितेच्या कुटुंबातील सदस्य, पीडितेच्या वतीने कोणीही तक्रार दाखल करू शकतात.
न्यायप्रवेश सुलभ व परिणामकारक असणे हे राज्यघटनेतील तत्त्वांनुसार प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. वाढती लोकसंख्या, तक्रारींचे प्रमाण व स्थानिक प्रशासकीय गरजांचा विचार करता पिंपरी चिंचवड येथे विभागीय पोलिस तक्रार प्राधिकरणाची स्वतंत्र शाखा असावी. असे कार्यालय स्थापन करणे ही तातडीची व सार्वजनिक हिताची गरज आहे.
- ॲड. विद्यालता कमलेकर, वकील
