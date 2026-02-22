शिवरायांना विद्यार्थ्यांकडून अभिवादन
- साक्षी मोगल (मॉडर्न कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड कॉम्प्युटर स्टडीज, निगडी)
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या निगडीतील मॉडर्न कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड कॉम्प्युटर स्टडीजमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांना विद्यार्थ्यांकडून अभिवादन करण्यात आले. महाराजांचे विचार विद्यार्थ्यांना कळावे, या उद्देशाने आयोजित कार्यक्रमास ओंकार ओक, आकाश राठोड व दामिनी राठोड प्रमुख पाहुणे होते. ओक यांनी शिवाजी महाराजांचे गड किल्ले व त्यांचे नेतृत्व कौशल्य याबाबत माहिती दिली. विद्यार्थ्यांनी पोवाडा, पाळणा, नृत्य सादर केले. प्रस्तावना प्रा. चैतन्य खोलमकर यांनी केले. प्राचार्य डॉ. मनोज साठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम झाला. संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्रा. डॉ. गजानन एकबोटे, कार्यवाह प्रा. शामकांत देशमुख, प्रा. डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे, डॉ. प्रकाश दीक्षित, प्रा. डॉ. निवेदिता एकबोटे यांनी अभिनंदन केले. शैक्षणिक समन्वयक प्रा. डॉ. प्रसन्न चव्हाण, आयक्युएसी समन्वयक प्रा. धन्वंतरी नरवडे यांनी आभार मानले.
सायबरमधील रोजगाराबाबत मार्गदर्शन
- ज्ञानेश्वर गोफन (यशस्वी इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट सायन्स)
सायबर सुरक्षा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर नवीन रोजगार संधी उपलब्ध होत आहेत, अशी माहिती ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ डॉ. दीपक शिकारपूर यांनी दिली. चिंचवडमधील यशस्वी स्किल्स लिमिटेड डिजिटल टास्क फोर्स व थिंक स्पार्क कन्सल्टन्सी यांच्यातर्फे आयोजित सायबर सिक्युरिटी सायबर क्राईम इन्वेस्टीगेशन अँड डिजिटल फोरेन सिक्स अभ्यासक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. निवृत्त साहाय्यक पोलिस आयुक्त भानुप्रताप बर्गे म्हणाले, ‘‘सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी या क्षेत्रातील कौशल्य आणि सखोल ज्ञान असणारे कुशल मनुष्यबळ तयार होणे काळाची गरज आहे.’’ यशस्वी इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट सायन्सचे डॉ. शिवाजी मुंढे यांनी प्रास्ताविक केले. संस्थेचे मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी राजेश नागरे यांनी सायबर सुरक्षा अभ्यासक्रमाविषयी माहिती दिली. डिजिटल टास्क फोर्सचे संस्थापक डॉ. रोहन न्यायाधीश यांनी क्यूआरकोडद्वारे मोबाईल हॅक कसा केला जातो, याबाबत माहिती दिली. थिंक स्पार्क कन्सल्टन्सीच्या प्रमुख नेहा शिंदे, यशस्वी संस्थेच्या संचालिका स्मिता धुमाळ उपस्थित होते.
रस्ता सुरक्षा जनजागृती
- ऋतिक कांबळे (इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन रिसर्च अँड मॅनेजमेंट)
पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन रिसर्च अँड मॅनेजमेंट आकुर्डी येथील एमबीए विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी निगडीतील टिळक चौकात रस्ता सुरक्षा जनजागृती उपक्रम राबवला. वाहनचालक व पादचाऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने विद्यार्थ्यांनी चौकात उभे राहून वाहनचालकांना हेल्मेट व सीट बेल्ट वापरण्याचे महत्त्व पटवून दिले. वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले. पादचाऱ्यांनाही झेब्रा क्रॉसिंगचा वापर करावा व रस्ता ओलांडताना सतर्क राहावे, असे मार्गदर्शन केले. पोस्टर्स आणि बॅनर्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी रस्ता सुरक्षेचे संदेश प्रभावीपणे नागरिकांपर्यंत पोहोचवले. महाविद्यालयाचे संचालक डॉ. संतोष खलाटे यांनी उपक्रमाचे कौतुक केले. विद्यार्थी प्रतिनिधी ऋतिक कांबळे, सौरभ गालफाडे, प्राजक्ता कुटे, स्नेहा वाघमारे, अर्पिता भोसले, रवी शिंदे व सोपान शेंडगे यांनी सहभाग घेतला. प्रा. कविता चव्हाण, प्रा. सायली शिंदे, प्रा. शारदा पालव आणि प्रा. साई श्रवणकुमार रेड्डी यांचे मार्गदर्शन लाभले.
जपानमध्ये इंटर्नशिपची श्लोका मानकरी
- प्रा. विद्याश्री कोकणे (राजर्षी शाहू कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग)
जेएसपीएमचे ताथवडेतील राजर्षी शाहू कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या संगणक अभियांत्रिकीच्या तृतीय वर्षाची विद्यार्थिनी श्लोका मेंगडे हिला जपानच्या दाई-इची लाइफ टेक्नोक्रॉस कंपनीमध्ये इंटर्नशिपची संधी मिळाली आहे. ही कंपनी जपानमधील आयटी व जीवन विमा गट आहे. कंपनीने हैदराबादमध्ये क्षमता केंद्र जीसीसी (ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर) सुरू केले आहे. यासाठी द्विभाषिक (जपानी -इंग्रजी) व्यवस्थापन रचना मजबूत करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे जपानी भाषा शिक्षक संघाने जपानी सादरीकरण स्पर्धा आयोजित केली होती. त्यात श्लोकाने प्रथम क्रमांक पटकावला. कंपनीने बक्षीस म्हणून इंटर्नशिपची संधी दिली. त्यामुळे एक महिन्यासाठी श्लोका जपानला जाणार आहे. ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. सौरभ तायडे, संगणक अभियांत्रिकी विभागप्रमुख डॉ. सीमा केदार यांनी सहकार्य केले. प्राचार्य डॉ. अविनाश बडधे, संकुल संचालक डॉ. सुधीर भिलारे यांचे मार्गदर्शन लाभले. संस्थेचे संस्थापक डॉ. प्रा. टी. जे. सावंत यांनी कौतुक केले.
शिवजयंतीनिमित्त विविध उपक्रम
- रेखा भालेराव (मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मसी)
मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मसी येथे शिवजयंतीनिमित्त विविध उपक्रम राबविले. यात पदयात्रा, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य व लेझीम खेळ सादर केला. विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग नोंदवला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीचे विधिपूर्वक पूजन केले. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे यांचे मार्गदर्शन लाभले. प्राचार्य डॉ. शशिकांत ढोले व उपप्राचार्या डॉ. वृषाली तांबे उपस्थित होत्या. विद्यार्थ्यांनी घोषवाक्यांच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार समाजापर्यंत पोहोचवले. पदयात्रा उत्साहपूर्ण, शिस्तबद्ध व यशस्वीपणे पार पडली. राहुल चनशेट्टी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्रेरणादायी विचार रुजवले. एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रा. रेखा भालेराव यांनी संयोजन केले. सांस्कृतिक विभागप्रमुख सुप्रिया माने व हर्षदा पडवळ यांनी विद्यार्थ्यांकडून शिवाजी महाराजांच्या कथा अभिनयाच्या माध्यमातून सादर करून घेतली. प्रवीण पाटोळे यांचे सहकार्य लाभले.
शिवजयंती उत्साहात
(एसएनबीपी विधी महाविद्यालय)
एसएनबीपीच्या मोरवाडीतील विधी महाविद्यालयात शिवजयंती उत्साहात साजरी झाली. निवृत्त प्राचार्या डॉ. शैलजा सांगळे, एसएनबीपी इंटरनॅशनल स्कूलच्या प्राचार्य डॉ. प्रियांका अग्रहारी, प्राचार्या डॉ. रोहिणी जगताप उपस्थित होत्या. विद्यार्थिनींनी शिवजन्माचा पाळणा आणि तुषार रिठे व सहकाऱ्यांनी ‘प्रतापगडावरील अफजलखानाचा वध’ विषयावर पोवाडा सादर केला. शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटनांचे जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंतचे प्रसंग नाट्यरूपात सादर केले. नृत्याचा कार्यक्रमही झाला. शिवप्रतिमेची पालखीतून मिरवणूक काढली. सूत्रसंचालन सुनील लोखंडे आणि श्रद्धा चव्हाण यांनी केले. सहायक प्राध्यापक गजानन वडूरकर यांनी संयोजन केले.
श्रमसंस्कार शिबिरातून समाजसेवा
(संघवी केशरी महाविद्यालय)
संघवी केशरी कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजनेचे हिवाळी श्रमसंस्कार शिबिर शिवे (ता. खेड) येथे झाले. श्री जैन विद्या प्रसारक मंडळाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी अविनाश पालीवाल, प्राचार्य डॉ. एम. एल. डोंगरे, ज्ञानदीप विद्यालयाचे मुख्याध्यापक शंकर साळुंखे यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झाले. राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रा. धीरज शाखापुरे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. जयश्री केदारी, प्रा. प्रवीण जावीर, प्रा. प्रशांत काजळे उपस्थित होते. शिवेतील वनदेवी मंदिर परिसरात देशी झाडे लावली. प्लॅस्टिकमुक्त अभियान राबविले. पर्यावरण संवर्धनासाठी जनजागृती केली. पथनाट्याद्वारे स्वच्छता, स्त्री-पुरुष समानता, अंधश्रद्धा निर्मूलन, व्यसनमुक्ती, जलसंवर्धनाविषयी जनजागृती केली. सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून समूहगीत, पथनाट्य, पुतळा, जाहिरात स्पर्धा झाल्या. सर्पमित्र शुभम पांडे (वन्य प्राणी व सरपटणारे जीव यांची निसर्गातील उपयुक्तता), भारत विठ्ठलदास (चमत्कारामागील विज्ञान) यांनी मार्गदर्शन केले. ‘युवकाच्या जीवनातील व्यवस्थापनाचे महत्त्व’ या विषयी प्राचार्य डॉ. सुनील धनवडे यांनी मार्गदर्शन केले. डॉ. कदीर शेख यांचे ‘शिवकालीन जलसंवर्धन’ विषयावर व्याख्यान झाले. डॉ. बाळासाहेब देवीकर यांनी ‘लोकसाहित्यातून जनजागृती’ संदर्भात विविध ओव्या, पारंपरिक गाणे, म्हणी सांगितल्या. कार्यक्रम अधिकारी प्रा. धीरज शाखापुरे, प्रा. जयश्री केदारी यांनी संयोजन केले.
शिवजयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रम
(प्रतिभा काॅलेज, चिंचवड)
चिंचवड येथील प्रतिभा काॅलेजमध्ये शिवजयंती उत्साहात साजरी केली. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र कांकरिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी शिवनेरी ते प्रतिभा काॅलेज ज्योत आणली. ढोल-ताशा-लेझीमच्या गजरात स्वागत केले. शिवव्याख्यात्या ॲड. वृषाली इंगळे-पाटील यांचे व्याख्यान झाले. स्वराज्याची पहाट नाट्य व नृत्य सादरीकरण, पाळणा व पोवाडा, मर्दानी खेळ असे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले. वृषाली लाटे यांनी समारोप केला. प्रथमेश गलवाडे, वृषाली लाटे, विराज काशीद, प्रतीक गावडे, जान्हवी धायगुडे, करिष्मा ठाकरे, ओम जगताप, अनिकेत जगदाळे यांनी संयोजन केले.
खाद्य महोत्सवाला प्रतिसाद
(डॉ. अरविंद बी. तेलंग इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट)
कॅम्प एज्युकेशन सोसायटी संचालित चिंचवड येथील डॉ. अरविंद बी. तेलंग इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये आयोजित ‘फार्म टू फोर्क’ खाद्य महोत्सवाला खाद्यप्रेमींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सन अँड टुरिझमच्या व्यवस्थापकीय संचालिका निशिता घाटगे, कॅम्प एज्युकेशन सोसाटीचे अध्यक्ष वालचंद संचेती, प्राचार्य डॉ. अजयकुमार एम. राय, खजिनदार एस. डी. अग्रवाल, सदस्य जे. जी. बोथरा आदी उपस्थित होते. थीम डिनरमध्ये विद्यार्थ्यांनी विविध खाद्यपदार्थ सादर केले. तसेच, महाराष्ट्रीयन, गुजराती आणि राजस्थानी नृत्य, फ्लायरिंग आणि तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांनी रॅम्प वॉक केला. प्रा. वैष्णवी हर्डे यांनी प्रास्ताविक केले. संजना बिरादर, शीतल भुजबळ, श्रीनिकेत सावटकर, अदिती भालेराव या विद्यार्थ्यांनी सूत्रसंचालन केले. गौतम धिवरे यांनी आभार मानले.
