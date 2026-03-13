ट्रकच्या धडकेत आणखी दोघांचा बळी
पिंपरी, ता. १३ : चिंचवड येथे गुरुवारी एका विद्यार्थ्याला ट्रकने चिरडल्याचा दुर्दैवी प्रकार ताजा असतानाच शुक्रवारी (ता. १३) आणखी दोन दुर्घटना घडल्या. मोशी व शाहूनगर, चिंचवड भरधाव ट्रकच्या धडकेत दोघांचा बळी गेला.
यातील शाहूनगर येथील दुर्घटना चालकाने प्रवेश बंदीचा आदेश झुगारल्याने झाल्याचे समोर आले आहे. शुक्रवारी सकाळी दहाच्या सुमारास शिवरामा कृष्णन (वय ७६, रा. हरगुडे वस्ती, चिखली) या ज्येष्ठाचा मृत्यू झाला. ते खरेदीसाठी दुचाकीवरून चिखलीकडून केएसबी चौकाकडे जात होते. ट्रक चालक दुर्घटनेनंतर घटनास्थळावरून पसार झाला.
दुसरी दुर्घटना सकाळी अकरा वाजता मोशी चौकात घडली. यात भगवान सिद्धार्थ साखरे (वय २९, रा, खिरीड वस्ती, मोशी, मूळ ः नांदेड) यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी एमआयडीसी भोसरी पोलिसांनी ट्रकचालक बिलाल अस्लम बरुदाले (वय २१, रा. शिलवंतवाडी, ता. निलंगा, जि. लातूर) याला ताब्यात घेतले. साखरे कामासाठी दुचाकीवरून चाकणच्या दिशेने जात होते. ट्रकच्या चाकाखाली आल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर मार्गावर मोठी कोंडी झाली होती.
प्रवेश बंदीचे सर्रास उल्लंघन
अपघात रोखण्यासाठी पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील काही मार्गांवर ठराविक वेळेसाठी वाहतूक पोलिसांनी जड वाहनांना प्रवेश बंदी घातली आहे. तरीही अनेक जड वाहने प्रवेश बंदी झुगारून राजरोसपणे धावत असतात. शुक्रवारी (ता. १३) सकाळी शाहूनगर येथील दुर्घटना घडली त्या मार्गावरही सकाळी आठ ते दुपारी बारा व सायंकाळी चार ते रात्री नऊ वेळेसाठी जड अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी आहे. मागील आठवड्यात गुरुवारी (ता. ५) सूस नांदे रस्त्यावरही अशीच घटना घडली. जड वाहनांना असलेली प्रवेश बंदी झुगारून भरधाव जात असलेल्या मिक्सर ट्रकने एका दुचाकीला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात १८ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला होता.
