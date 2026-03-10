‘कोटपा’ कायद्यांतर्गत पोलिसांनी केलेली कारवाई
असा आहे ‘कोटपा’ कायदा
‘कोटपा’ (सिगारेट्स आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा, २००३) हा भारतातील तंबाखू नियंत्रणासाठीचा मुख्य कायदा आहे, . सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान, तंबाखूजन्य पदार्थांची जाहिरात, अल्पवयीनांना विक्री आणि शैक्षणिक संस्थांच्या १०० यार्डांत तंबाखू आणि संबंधित पदार्थ विक्री प्रतिबंधित करतो. या कायद्याद्वारे तंबाखूजन्य उत्पादनांवर आरोग्याचा इशारा देणे अनिवार्य आहे. या कायद्यांतर्गत पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी २०२५ मध्ये १८ गुन्हे तसेच एक हजार ४१६ खटले दाखल केले आहे. तर, २०२६ मध्ये आतापर्यंत एक गुन्हा तसेच २०१ खटले दाखल केले आहेत.
* या कायद्यातील असे आहेत कलम
- कलम ४ : सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास मनाई
- कलम ५ : तंबाखू उत्पादनांच्या थेट किंवा अप्रत्यक्ष जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी
- ६ (अ) : १८ वर्षांखालील व्यक्तींना तंबाखूजन्य पदार्थ विकण्यास मनाई
- ६ (ब) : शैक्षणिक संस्थांच्या शंभर यार्ड (सुमारे ९० मीटर) परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री प्रतिबंधित
- कलम ७ : तंबाखूजन्य पदार्थांच्या पाकिटांवर आरोग्यविषयक इशाऱ्यांचे चित्र छापणे अनिवार्य, तसेच विना-पाकीट सिगारेट किंवा विडी विक्रीवर बंदी
वर्ष गुन्हा खटला
२०२५ १८ १ हजार ४१६
२०२६ १ २०१
