बोऱ्हाडेवाडीत ‘टीपी स्कीम’ मंजूर

पिंपरी, ता. १३ : मोशी बोऱ्हाडेवाडीत नगररचना योजना (टीपी स्कीम) राबविण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने पुन्हा तयार केला आहे. यापूर्वीचा प्रस्ताव प्रशासकीय काळात तयार केला होता. त्याला जमीन मालकांनी विरोध केला होता. आता लोकप्रतिनिधींच्या सर्वसाधारण सभेने तो मंजूर केला आहे. मात्र, ‘‘जमीन मालकांची भूमिका समजून घ्या’’ असे आवाहन सदस्यांनी यावेळी केले.
महापालिकेची १९९७ मध्ये हद्दवाढ झाली आहे. त्यावेळी बोऱ्हाडेवाडीचाही समावेश झाला. या वाढीव हद्दीच्या मंजूर विकास योजनेत (डीपी) क्षेत्रासाठी ‘टीपी स्कीम’ तयार करण्याचे नियोजन आहे. हरकती व सूचनांसह त्याचा प्रस्ताव सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. यापूर्वी २६ सप्टेंबर २०२४ च्या प्रशासक तथा महापालिका सर्वसाधारण सभेने प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्याची नोंद राज्य सरकारच्या राजपत्रातही झाली आहे. नागरिकांसाठी तो जाहीरही केला होता. मात्र, प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र व ७/१२ उताऱ्यावरील क्षेत्रात विसंगती आढळली होती. त्यावर बाधित जमीन मालकांची बैठक घेऊन अनुषंगिक कामे पूर्ण करून योजनेचे प्रारूप नगररचना संचालकांकडून मान्य करून सरकारला सादर करणे शक्य झाले नाही. आता नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने नगररचना योजना तयार करणे आवश्यक असल्याने सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी प्रशासनाने ठेवला होता. तो मंजूर केला आहे.
नगरसदस्यांच्या भावना
निखिल बोऱ्हाडे : ‘‘शेतकरी हिताचा निर्णय व्हावा. हस्तांतरण शुल्क आकारू नये.’’
भाऊसाहेब भोईर : ‘‘सामान्यांच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. यासाठी आमदारांनी सरकारकडून निधी आणावा.’’
महापौर रवी लांडगे : ‘‘कोणावरही अन्याय होणार नाही.’’
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
