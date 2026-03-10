सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान बंदी कायद्याचाच ‘धूर’
जागतिक ‘धूम्रपान निषेध दिन’ विशेष
आशा साळवी ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता.१० ः धूम्रपान करणे आरोग्यासाठी हानीकारक आहे. सार्वजनिक ठिकाणी तर धुम्रपान करणे कायद्याने गुन्हा आहे. तरी पदपथ, हॉटेल्स, अनधिकृत शेडस, टपऱ्या, रेस्टॉरंटमध्ये खुलेआम धूम्रपान केले जात आहे. आरोग्य विभागासह पोलिस प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळेच सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान बंदी कायद्याचा ‘धूर’ निघू लागला आहे. नागरिकांमध्ये विविध श्वसनविकार बळावल्याने आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरात ‘ओपन स्मोकिंग झोन’ फोफावत असल्याने हा कायदा केवळ कागदावरच राहिल्याचे दिसून येत आहे.
दरवर्षी जगभरात मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या बुधवारी धूम्रपान निषेध दिन साजरा केला जातो. यंदा बुधवारी (ता.११) धूम्रपान निषेध दिन साजरा करण्यात येत आहे. या दिवशी लोक धूम्रपानमुक्त जीवनाला प्रोत्साहन देतात आणि तंबाखूमुळे होणारे आरोग्य धोके कमी करण्यासाठी काम करतात.
घातक विळखा
धुम्रपानामुळे कर्करोग होऊ शकतो, अशी धोक्याची सूचना देणाऱ्या जाहिराती प्रसार माध्यमावरुन प्रसारित केल्या जातात. सिगारेटच्या पाकिटावरसुद्धा तसा धोका अधोरेखित केलेला असतो. मात्र ‘ॲक्टिव्ह स्मोकर्स’मुळे ‘पॅसिव्ह स्मोकिंग’चा घातक विळखा अबालवृद्धांना पडू लागला आहे. धुम्रपान करणाऱ्या व्यक्तीमुळे इतरांच्या फुफ्फुसात सिगारेटचा विषारी वायू शिरत असल्याने त्यांच्याही आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे. हॉटेल्स आणि बिअर बारमध्ये ‘धूम्रपान निषिद्ध’ असे फलक फक्त नावापुरतेच उरले आहेत.
कायदा काय सांगतो ?
देशात सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा (सीओटीपीए) २००३ अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास सक्त मनाई आहे. २ ऑक्टोबर २००८ पासून लागू झालेल्या नियमांनुसार, कार्यालये, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि सार्वजनिक वाहतुकीत धूम्रपान करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. उल्लंघन केल्यास २०० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
कधी झाली सुरुवात?
ब्रिटनमध्ये १९८४ ला या दिवसाची सुरुवात झाली. तेव्हापासून, सरकारे, आरोग्य सेवा गट आणि स्वयंसेवी संस्थांद्वारे या दिवशी जनजागृती केली जाते. विविध संस्थांमार्फत लोकांना धूम्रपान सोडण्यास कशी मदत करता येईल ? याबाबत माहिती देण्यात येते. धूम्रपानामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण कसे कमी करता येईल ? यासाठी विविध समुपदेशन कार्यक्रम घेण्यात येतात.
‘‘धूम्रपानामुळे फुफ्फुसांचा आणि मुख कर्करोग वेगाने पसरत आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन पूर्णपणे बंद करणे आवश्यक आहे. गर्भवती महिलांनी धूम्रपान टाळावे. होणाऱ्या अपत्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.’’
- डॉ. अभिषेक देशपांडे, कर्करोगतज्ज्ञ, जिल्हा रुग्णालय, नवी सांगवी
