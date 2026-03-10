पिंपरीत घरगुती गॅस सिलिंडर दोन हजारांना
पिंपरी, ता. १० : अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्ध परिस्थिती आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे शहरात घरगुती गॅस सिलिंडरचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी वितरक कृत्रिम टंचाई निर्माण करत आहेत, तर घरगुती गॅसचा वापर व्यावसायिक कामासाठी केला जात आहे. गॅस सिलिंडरची किंमत काळ्या बाजारात १,५०० ते दोन हजार रुपयांपर्यंत विक्री होत असल्याचे समोर आले आहे.
आखाती युद्धामुळे ‘एलपीजी’ आयातीवर परिणाम झाल्याने सिलिंडरची उपलब्धता कमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. वितरक सिलिंडरचा साठा करून ठेवत आहेत. ज्यामुळे घरगुती ग्राहकांना २१ ऐवजी २५ दिवसांनंतर बुकिंग मिळत आहे. व्यावसायिक सिंलिडरचा पुरवठा बंद केल्याने हॉटेल आणि ढाब्यांवर घरगुती गॅस सिलिंडरचा अवैध वापर वाढला आहे. परिणामी, काळाबाजार सुरू झाल्याची स्थिती आहे. ग्राहकांना दुपटीहून अधिक किंमत मोजावी लागत आहे. गॅस संपल्यामुळे नागरिक स्वतः सिलिंडर घेऊन गॅस एजन्सीबाहेर ताटकळत उभे राहत आहेत. परंतु त्यांना घरगुती गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याची स्थिती आहे.
गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी दोन भरारी पथके तैनात आहेत. एका तपासणी पथकात परिमंडळ अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक यांच्यासह तीन कर्मचारी आहेत. उद्यापासून विशेष पथकांमार्फत तपासणी केली जाणार आहे.
- डॉ. विजयकुमार क्षीरसागर, परिमंडळ अधिकारी, चिंचवड
रमनजानसारख्या पवित्र महिन्यात गॅससाठी रांगेत उभे लागत आहे. उपवास सुरू असल्याने पाहुण्यांची वर्दळ सुरू आहे. सिलिंडर लवकर संपत असल्यास स्वयंपाकाचे हाल होत आहेत.
- सलमा शेख, गृहिणी, निगडी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.