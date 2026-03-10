‘पोलिस आयुक्तांची थेट भेट’ उपक्रमास नागरिकांचा प्रतिसाद
पिंपरी, ता. १० : नागरिकांशी अधिक प्रभावी व पारदर्शक संवाद प्रस्थापित करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयामार्फत प्रत्येक सोमवारी आयोजित केल्या जाणाऱ्या ‘पोलिस आयुक्तांची थेट भेट’ उपक्रमास नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नागरिकांनी समस्या तसेच वाहतूक विषयक प्रश्न व सूचना मांडल्या.
या उपक्रमांतर्गत नागरिकांना पोलिस आयुक्त व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची थेट भेट घेऊन सूचना, तक्रारी व अपेक्षा मांडण्याची संधी उपलब्ध करण्यात आली आहे. यासाठी नागरिकांना कोणत्याही प्रकारे पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. नागरिक उपक्रमाच्या दिवशी निर्धारीत वेळेत पोलिस आयुक्तांना भेटू शकतात. सोमवारी (ता. ९) हा उपक्रम चिंचवड, प्रेमलोक पार्क येथील पोलिस आयुक्तालयातील शिवनेरी हॉलमध्ये झाला. यावेळी ७६ नागरिक उपस्थित होते. पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, सह आयुक्त शशिकांत महावरकर, सर्व अपर आयुक्त, उपायुक्त तसेच व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे सर्व सहायक व सर्व वरिष्ठ निरीक्षक यात सहभागी झाले.
हा उपक्रम दर सोमवारी सुरू राहणार असून नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पोलिस आयुक्तांचा सत्कार
दरम्यान, दिघी येथील परमेश्वर गिराम यांच्या घरातील ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला होता. या गुन्ह्याचा तपास करून करून पोलिसांनी सर्व ऐवज त्यांना परत मिळवून दिला. याबद्दल त्यांनी पोलिस आयुक्तांचा सत्कार केला व पोलिसांच्या चांगल्या कामगिरीबाबत कौतुक केले.
