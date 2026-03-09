गीता मंदिर प्राथमिक शाळा
चिंचवडमधील गीता मंदिर प्राथमिक शाळेत ‘जागतिक महिला दिन’ साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मुख्याध्यापक महेंद्र भोसले यांनी सावित्रीबाई फुले व जिजाऊ यांच्या प्रतिमांचे पूजन केले. सर्व महिला पालकांसाठी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात तळ्यात मळ्यात, संगीत खुर्ची, पिनांची साखळी तयार करणे, बादलीत चेंडू फेकणे असे खेळ घेण्यात आले. महिला पालकांसह शाळेतील महिला शिक्षकांनीही या खेळात उस्फूर्तपणे सहभाग घेतला. मान्यवरांच्या हस्ते सर्व विजेत्या महिलांचा सत्कार करण्यात आला. शिक्षिका अपर्णा संकपाळ यांनी संयोजन केले.
शिक्षण प्रसारक मंडळी मराठी माध्यम निगडी शाळा
निगडीतील शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या मराठी माध्यम शाळेत महिला दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. प्रमुख पाहुणे म्हणून वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉ. प्राची चिंचोलकर, डॉ. तनुजा जोशी, निगडी पोलिस ठाण्यातील दामिनी पथकातील वैशाली खेडकर, मुख्याध्यापिका पल्लवी शानभाग, समुपदेशन विदुला पेंडसे आदी उपस्थित होत्या. प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते सरस्वती पूजनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. याप्रसंगी प्रमुख पाहुण्यांनी विद्यार्थ्यांना घरातील सकस आहार, मोबाइलचा कमी वापर, अधिक वाचन याबाबत मार्गदर्शन केले. शिक्षक रवींद्र मुंगसे यांनी महिला दिनाविषयी माहिती दिली. सुषमा देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले. मुख्याध्यापिका सविता बिराजदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सहभागातून कार्यक्रम संपन्न झाला.
ताराबाई शंकरलाल मुथा कन्या प्रशाला
ताराबाई शंकरलाल मुथा कन्या प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालयात जागतिक महिला दिन साजरा करण्यात आला. श्री जैन विद्याप्रसारक मंडळाचे महासचिव राजेंद्रकुमार मुथा व सहसचिव अनिलकुमार कांकरिया यांनी महाविद्यालयातील कार्यरत महिलांना शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी प्राचार्य भारती सारंगा यांनी मार्गदर्शन केले. संस्थेचे आस्थापना विभाग प्रमुख भारती सतीश यांच्या वतीने सर्व महिला कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. परमेश्वर होरे यांनी प्रास्ताविक केले. सारिका प्रांजळे यांनी सूत्रसंचालन केले. बालाजी कोकरे यांनी आभार मानले.
श्री फत्तेचंद जैन विद्यालय
श्री फत्तेचंद जैन विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयात ‘जागतिक महिला दिन’ उत्साहात साजरा करण्यात आला. ‘महिला दिन साजरा करणे म्हणजे महिलांच्या धैर्याला, सहनशीलतेला व कर्तृत्वाला सलाम करणे,’ असे प्रतिपादन प्राचार्या सुनीता नवले यांनी केले. तर उपप्राचार्य अनिल गुंजाळ यांनी आपल्या भाषणातून प्रभावी व प्रेरणादायी महिलांचा जीवनपट उलगडवला. याप्रसंगी निकिता काळे, आर्या बंडगर व दिया सोळंकी या विद्यार्थिनींनी महिला दिनाचा इतिहास व महिलांच्या कर्तृत्वाचा महिमा सादर केला. सांस्कृतिक विभाग प्रमुख ताहेरा तांबोळी व स्नेहल चानोदिया यांनी नियोजन केले. यशवंत जरांगे यांनी सूत्रसंचालन तर सुनील सकट यांनी आभार मानले. यावेळी तेजस्विनी कालेकर, साधना भळगट, भाऊसाहेब लोखंडे आदी उपस्थित होते.
श्री गुरू गणेश विद्यामंदिर
श्री गुरू गणेश विद्यामंदिर माध्यमिक विद्यालयात जागतिक महिला दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. संतोष सुरवसे यांनी प्रास्ताविक करून महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. प्राचार्य हनुमंत मारकड यांनी महिलांनी विविध क्षेत्रात केलेल्या कार्याची माहिती दिली. ईश्वरी आगवाने, जिया पटेल, अनुष्का आगवाने, प्रतीक्षा कसबे या विद्यार्थिनींनी विविध क्षेत्रातील महिलांची वेशभूषा केली व त्यांच्या कार्याची माहिती सांगितली. आरती बनसोडे, रुद्रांश बाबर, लक्ष्मी तलवार या विद्यार्थ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. विद्यालयातील सर्व महिला शिक्षकांचा सत्कार करण्यात आला. पर्यवेक्षक हितेंद्र लोखंडे, मारुती तोत्रे, संभाजी चव्हाण, लक्ष्मण गुंजाळ, अविनाश शिरसाट यांनी संयोजन केले. अंश पतंगे, कृष्णा मराठे या विद्यार्थ्यांनी सूत्रसंचालन केले. सीमा जंगले यांनी आभार मानले.
ज्ञानराज विद्यालय
ज्ञानराज विद्यालयात महिला दिन विविध उपक्रमाने साजरा करण्यात आला. स्त्री शिक्षणासाठी झटणाऱ्या सावित्रीबाई फुले, रमाई आंबेडकर, लक्ष्मीबाई पाटील, राजमाता जिजाऊ तसेच पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, बहिणाबाई चौधरी आणि विविध क्षेत्रातील नामवंत स्त्रिया यांच्या वेशभूषेत आलेल्या विद्यार्थिनींनी यावेळी त्यांच्याविषयी माहिती सांगितली. कार्यक्रमाचे नियोजन तेजश्री लांडगे, अंजली वीरकर यांनी केले. आशा धायगुडे व मुख्याध्यापिका ऊर्मिला थोरात यांनी या दिवसाचा मुख्य हेतू कथन केला.
आनंद ऋषीजी इंग्लिश मीडियम स्कूल
श्री जैन विद्याप्रसारक मंडळ संचालित आचार्य श्री आनंद ऋषीजी इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये महिला दिनानिमित्त आधुनिक काळात विविध क्षेत्रात अग्रेसर असणाऱ्या महिलांच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला. शाळेतील महिला शिक्षकांसाठी विविध मनोरंजनात्मक खेळ, गाणी यांचे आयोजन करण्यात आले होते. योगिता वायकुळे यांनी प्रास्ताविक केले. या कार्यक्रमासाठी संस्थेचे सचिव राजेंद्र कुमार, अनिलकुमार कांकरिया, प्राचार्या सीमा लिंभोरे आदी उपस्थित होते.
