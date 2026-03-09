शहरातील गुन्हेगारी विषयक वृत्त
भोसरीत गांजा जप्त; तरुणाला अटक
पिंपरी : विक्रीसाठी दुचाकीच्या डिक्कीतून गांजाची वाहतूक करणाऱ्या एका तरुणाला एमआयडीसी भोसरी पोलिसांनी अटक केली. त्याच्याकडून ६७ हजार रुपये किमतीचा गांजा जप्त केला. ही कारवाई भोसरी एमआयडीसी परिसरातील बालाजीनगर येथे करण्यात आली.
विशाल साळवे (रा. बालाजीनगर, एमआयडीसी भोसरी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपी त्याच्या दुचाकीच्या डिक्कीतून गांजा विक्रीसाठी नेत असताना आढळून आला. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेत मुद्देमाल जप्त केला.
दारू विक्री प्रकरणी एकावर गुन्हा
पिंपरी : बेकायदारित्या हातभट्टी दारू बाळगून विक्री करणाऱ्या एकावर चिंचवड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. ही कारवाई चिंचवड येथील बिजलीनगर येथे करण्यात आली.
राजू शाहू (रा. नलावडे वस्ती, बिजलीनगर, चिंचवड) असे गुन्हा दाखल केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपीने बेकायदारित्या त्याच्याकडे विक्रीसाठी पाच हजार रुपये किमतीची हातभट्टी दारू बाळगली. पोलिसांनी ती जप्त करून आरोपीवर गुन्हा दाखल केला.
