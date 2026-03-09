भाच्याला टेम्पो चालवायला दिल्यामुळे मामीला अटक
पिंपरी, ता. ८ : वाहन चालविण्याचा कोणताही परवाना नसलेल्या अल्पवयीन मुलाला मामीने टेम्पो चालविण्यास दिला. या मुलाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे टेम्पोने सहा वाहनांना धडक दिली. रहाटणी परिसरातील काळेवाडी फाटा येथील सिग्नलवर (रविवारी ता. ८) सकाळी नऊच्या सुमारास हा धक्कादायक प्रकार घडला. याप्रकरणी काळेवाडी पोलिसांनी मामीला अटक केली.
मनिषकुमार शंभूनाथ ठाकूर (रा. नखाते वस्ती, रहाटणी) यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी तापकीर चौक येथे राहणाऱ्या एका १७ वर्षीय मुलावर गुन्हा दाखल केला. अल्पवयीन आरोपीने वाहतुकीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करीत त्याच्या ताब्यातील टेम्पो भरधाव चालवत दुचाकी, मोटार आणि रिक्षासह एकूण सहा वाहनांना धडक दिली. यात तीन जण जखमी झाले असून वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. महिला आरोपीने अल्पवयीन मुलाकडे कोणताही वाहन चालविण्याचा परवाना नसताना तसेच त्याच्याकडून अपघात होण्याची शक्यता असतानाही त्यास टेम्पो चालविण्यास दिल्यामुळे तिच्या विरोधातही रात्री गुन्हा दाखल करून त्या महिलेला पोलिसांनी अटक केली आहे.
