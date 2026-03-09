प्रदूषणकारी आस्थापना ‘सील’ करणार
पिंपरी, ता. ९ : ‘‘पिंपरी चिंचवड शहरातील हवा प्रदूषण वाढले आहे. त्याला ‘आरएमसी’ (रेडिमिक्स काँक्रीट) प्रकल्पचालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि बांधकाम साहित्य पुरवठादारांना महापालिकेने जबाबदार धरले आहे. त्यांनी धूळ रोखण्यासह वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना तत्काळ कराव्यात. नियमांचे काटेकोर पालन करावे. उपाययोजना करेपर्यंत आस्थापना बंद ठेवण्यात येणार असून प्रसंगी सील केल्या जातील,’’ असा इशारा पर्यावरण विभागाने दिला आहे.
वायू प्रदूषणाची निर्धारित पातळी पिंपरी चिंचवड शहरात ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे धुळीचे स्तर शहरावर दिसत आहेत. यामध्ये वाढती वाहने, बांधकामे, रस्त्याची कामे, कच्चे रस्ते कारणीभूत आहेत. याबाबत ‘गुदमरतोय श्वास’ या वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून ‘सकाळ’ने वस्तुस्थिती मांडली. त्यानंतर महापालिकेचा पर्यावरण विभाग जागा झाला असून हवा प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याचा आदेश बांधकाम व्यावसायिकांसह संबंधितांना दिला आहे.
महापालिका पर्यावरण विभाग म्हणतो...
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या १७ ऑक्टोबर २०२४ च्या परिपत्रकानुसार आरएमसी प्लांट, बांधकाम स्थळांवर धूळ नियंत्रणासाठी ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन आवश्यक असताना काही ठिकाणी सूचनांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
- हवा गुणवत्ता निर्देशांक मोजणी केंद्रांच्या नोंदीनुसार शहरातील हवेची गुणवत्ता सध्या मध्यम (१०० ते १५०) श्रेणीत असल्याने आरएमसी प्लांट, बांधकाम स्थळे, बांधकाम साहित्य साठवणूक ठिकाणी वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी संबंधितांनी आवश्यक उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे.
- संबंधित आस्थापनांची महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत नियमित तपासणी करण्यात येणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापना बंद ठेवणे व प्रसंगी सील करणे, अशी कारवाई केली जाणार आहे.
