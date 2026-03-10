शहरात ‘भाईगिरी’चा वाढता ट्रेंड
पिंपरी, ता. १० : शहरातील विविध भागांमध्ये काही तथाकथित ‘भाई’ आणि त्यांची टोळकी दुकानदारांना त्रास देत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. दुकानात जाऊन दमदाटी करणे, पैसे न देता वस्तू उचलून नेणे, उधारीच्या नावाखाली माल घेऊन नंतर पैसे न देणे, तसेच ‘आमचा परिसर आहे, आम्ही इथले भाई आहोत’ असे धमकावत दबाव टाकणे, असे प्रकार वारंवार घडत आहेत.
अशा प्रकारांबाबत काही पोलिस ठाण्यात गुन्हेही दाखल झाले आहेत. काही ठिकाणी दुकानात बसलेल्या कामगारांनाही धमकावले जाते. या दादागिरीमुळे अनेक दुकानदार शांत राहणे पसंत करतात. काही व्यापारी भीतीपोटी पोलिसांकडे तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतात. तक्रार केल्यास पुढे आणखी त्रास दिला जाईल किंवा दुकानात तोडफोड केली जाईल, अशी भीती काही दुकानदारांमध्ये असते. त्यामुळे अनेक घटना पोलिसांपर्यंत पोहोचतच नाहीत.
‘भाईगिरी’चा ट्रेंड
अलीकडे काही तरुण सोशल मीडियावर स्वतःला ‘भाई’ म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही दिसून येत आहे. महागडी वाहने, मोठा ताफा तसेच परिसरात दबाव निर्माण करणे, यामुळे काहीजण समाजात वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात.
तरुणांचे प्रमाण अधिक
भाईगिरी करणाऱ्यांमध्ये तरुणांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. सोळा ते पंचवीस वयोगटातील ही मुले असतात. दाखल गुन्ह्यांमध्ये या मुलांचाच अधिक समावेश असल्याचे समोर येते.
‘‘या प्रकारांमुळे परिसरात दादागिरी, धमकी आणि लूटमारीचे प्रकार वाढल्यास समाजातील कायदा-सुव्यवस्था बिघडू शकते. त्यामुळे असे प्रकार रोखण्यासाठी पोलिसांनी आणि प्रशासनाने वेळीच लक्ष घालून अशा ‘भाईगिरी’ला आळा घालणे गरजेचे आहे. शहरात सुरक्षित व निर्भय वातावरण राखण्यासाठी कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
- एक नागरिक
‘‘पोलिसांची शहरात ठिकठिकाणी गस्त सुरू असते. अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास तत्काळ कारवाई करण्यात येते. पैशांसाठी अथवा इतर कोणत्याही कारणासाठी कोणीही त्रास देत असल्यास तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा. तातडीने मदत केली जाईल.
- डॉ. शिवाजी पवार, पोलिस उपायुक्त, गुन्हे शाखा, पिंपरी चिंचवड
मागील काही दिवसांतील घटना
- ९ फेब्रुवारी ः थेरगावमधील शिवशक्तीनगर येथे एकाने ‘मी इथला भाई आहे, आताच ‘मकोका’तून जामीनावर आलो आहे,’ असे धमकावत एका व्यावसायिकाकडून खंडणी वसूल केली. तसेच हत्यार हवेत फिरवत परिसरात दहशत माजवली.
- २६ फेब्रुवारी ः पिंपळे सौदागर येथे बेकरीतून केक घेतल्यानंतर केकचे पैसे मागितल्याच्या रागातून टोळक्याने दुकानात दहशत माजवत दुकानदाराकडून दोन हजार रुपये हिसकावून घेतले. तसेच दुकानदाराला मारहाण करून कोयत्याचा धाक दाखवत दहशत निर्माण केली.
- ३ मार्च ः दारूसाठी पैसे न दिल्याने सांगवी येथे चौघांच्या टोळक्याने एका दुकानदाराला बेदम मारहाण केली.
