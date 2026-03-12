दोन वेगवेगळ्या अपघातात दोघांचा मृत्यू
पिंपरी, ता. १२ : भोसरी आणि दिघी येथे झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांत दोघांचा मृत्यू झाला. यामध्ये एका ज्येष्ठ नागरिकाचा समावेश आहे.
भोसरीतील घटनेत अजय अशोक जाधव (वय २०, रा. गोडाऊन चौक, भोसरी) यांचा मृत्यू झाला. अजय हे एमआयडीसी येथे एका बांधकामाच्या ठिकाणी ट्रॅक्टरवर चालक म्हणून काम करीत होते. बुधवारी (ता. ११) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ते टेल्को रस्त्याने गवळी माथा येथून ट्रॅक्टर घेऊन जात असताना अनुकूल चौकात अचानक ट्रॅक्टर पलटी होऊन खड्ड्यात कोसळला. त्याच्याखाली ते सापडल्याने गंभीर जखमी झाले. मात्र, उपचारादरम्यान रात्री साडेनऊच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला.
तर दुसरी घटना दिघी येथे घडली. यात सुरेश बाबुराव गोरडे (वय ७२, रा. परांडेनगर, दिघी) यांचा मृत्यू झाला. बुधवारी (ता.११) रात्री पावणे दहाच्या सुमारास गोरडे हे दिघी गावठाण येथील आळंदी-पुणे रस्त्याने जात असताना भरधाव ट्रेलरने त्यांना धडक दिली. या प्रकरणी दिघी पोलिसांनी ट्रेलरचालकाला ताब्यात घेतले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.