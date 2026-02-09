कालेमध्ये जल्लोष टाळून मतदारांच्या गाठीभेटी
पवनानगर, ता.९ : दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर काले पंचायत समितीच्या विजयी उमेदवार शैला कालेकर यांनी विजयोत्सव टाळत गावोगावी थेट मतदारांच्या गाठीभेटी भेटी घेत आभार व्यक्त केले.
जिल्हा परिषद गटात संतोष राऊत, काले व कुसगाव गणात अनुक्रमे शैला कालेकर यांनी विजय खेचून आणत काले पंचायत समिती गणामध्ये २५ वर्षांपासूनच्या भाजपच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावला. पवनानगर येथून गावोगावी जाऊन मतदारांशी संवाद साधताना विजयी उमेदवारांनी जनतेने दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
यावेळी ढोल-ताशे, फटाके किंवा मिरवणुका टाळण्यात आल्या. निकाल जाहीर होताच समर्थकांनी गुलाल भंडाऱ्याची उधळण जरूर केली. पवनानगर, तसेच कुसगाव परिसरात उत्स्फूर्तपणे विजयी उमेदवारांचे स्वागत केले. अनेक ठिकाणी पुष्पहार, शुभेच्छा आणि भावना व्यक्त करत नागरिकांनी आपला आनंद व्यक्त केला. हा विजय दिवंगत अजित पवार यांचा विजय असून भविष्यात त्यांच्या विचारांचा वारसा घेत विकासकामावर व जनतेच्या पाठीशी उभे राहू, अशी भावना सर्वच उमेदवारांनी व्यक्त केली.
नवीन सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरण्यासाठी पारदर्शक कारभार, विकासाभिमुख निर्णय आणि सर्वसमावेशक धोरण राबविण्याचे आश्वासन दिले आहे. या सत्तांतरामुळे तालुक्याच्या राजकारणाला नवे वळण मिळाले असून, आगामी काळात विकासकामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
सदस्यत्वाचा प्रथमच मान
पंचायत समिती स्थापनेपासून काले गावला पहिला पंचायत समिती सदस्य होण्याचा मान मिळाला.
काले गावाने मागील अनेक पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवार उभे केले. परंतु काले गावातील सगळ्या उमेदवारांना पराभवाचा सामना करावा लागला, याची सल कायम ग्रामस्थांच्या मनात होती. त्यानंतर या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पुन्हा काले गावात शैला रामचंद्र कालेकर यांना उमेदवारी दिली आणि इतके वर्षे झालेल्या पराभवाचा शिक्का पुसून टाकायचा यासाठी संपूर्ण गाव एकजुटीने कालेकर यांच्या पाठीशी उभा राहिला आणि त्यामुळे त्यांचा विजयाचा मार्ग मोकळा झाला.
PVN26B02455
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.