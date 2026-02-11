झाडांच्या ‘फुलोत्सवा’ला बहर, जमिनीवर गुलाबी गालिचा !
रावेत, ता.११ ः गेल्या काही दिवसांपासून रावेत - औंध बीआरटीएस रस्त्यालगतची सुमारे ३०० हून अधिक ‘पिंक ट्रम्पेट’ झाडे मोहक गुलाबी फुलांनी बहरल्याचे अप्रतिम निसर्गरम्य दृश्य पाहायला मिळत आहे. जमिनीवर पडल्यावर देखील गुलाबी गालिच्याप्रमाणे सुंदर दृश्य निर्माण होत आहे. त्यामुळे या परिसराची जपानच्या ‘साकुरा’ (चेरी ब्लॉसम) शी तुलना होत आहे.
रावेत परिसरातील प्रमुख रस्ते व वसाहतींच्या दुतर्फा सध्या गुलाबी रंगाच्या फुलांनी बहरलेल्या झाडांमुळे परिसराचे रूपच पालटले आहे. सामान्यपणे जानेवारीच्या शेवटपासून ही गुलाबी फुले बहरण्यास सुरुवात होऊन ती एप्रिलच्या मध्यापर्यंत दिसतात. ही फुले सहसा वसंतऋतूच्या प्रारंभावर म्हणजे फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात सर्वात जास्त प्रमाणात उमलतात.
सकाळच्यावेळी या झाडांखाली पडलेला फुले-पाकळ्यांचा सडा, फुलांनी लगडलेल्या फांद्या आणि मंद वारा सुटताच हवेत उडणाऱ्या पाकळ्या नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.
मेक्सिको, व्हेनेझुएलात आढळ
- टॅबेबुइया रोजिया (पिंक ट्रम्पेट ट्री) झाडावर फुलांचा बहर
- हे बिग्नोनियासी कुलातील एक विदेशी शोभिवंत झाड
- झाडांची फुले जांभळी-गुलाबी रंगांत चमकतात
- मेक्सिको, व्हेनेझुएला, इक्वाडोरमध्ये आढळ
- रस्त्यांचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर
जपानचे चेरी ब्लॉसम...
वसंत ऋतूमध्ये जपानमध्ये चेरीच्या झाडांना ‘साकुरा’ म्हटले जाते. त्यांच्या नाजूक सौंदर्याचा पर्यटक आनंद घेत असतात. दक्षिणेकडील क्यूशू आणि शिकोकूच्या उष्ण हवामानात त्याची पहिली सुरुवात दिसून येते, तर पर्वतीय भागात तसेच तोहोकू आणि होक्काइडोमध्ये वसंत ऋतूच्या उत्तरार्धात ते दिसून येते.
‘‘सध्या रावेत फुलांनी बहरलय. ही झाडे नक्कीच डोळ्यांना सुखावणारी वाटतात. चेरी ब्लॉसमसारखी झाडे काही दिवस शहराला वेगळाच रंग देतात. पण आठ ते दहा दिवसांचा फुलांचा बहर संपला की प्रचंड पानगळ होते. पक्ष्यांनाही घरटे करावे वाटत नाही. प्रदूषण कमी करणे, तापमान नियंत्रित ठेवणे, जैवविविधता वाढवणे हे काम स्थानिक प्रजातीची झाडेच प्रभावीपणे करतात म्हणून दीर्घकालीन पर्यावरणीय फायदा देणाऱ्या स्थानिक झाडांना प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे.
- गणेश बोरा, पर्यावरण प्रेमी
रावेत आणि आसपासच्या भागांत गेल्या काही वर्षांत सौंदर्यवृद्धीसाठी टॅबेबुइया रोजिया, गुलमोहर, टेकोमा, कण्हेर यांसारखी झाडे लावण्यात आली आहेत. ही झाडे उन्हाळ्यात फुलून रस्त्यांना वेगळेच रूप देतात. आगामी काळातही प्रमुख रस्ते, दुभाजक आणि उद्यानांमध्ये स्थानिक हवामानाला पूरक असलेली झाडे लावण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न राहील.
- महेश गारगोटे, उपायुक्त, उद्यान विभाग, पिंपरी चिंचवड महापालिका
