बीआरटी मार्गावरील पदपथावर कचऱ्याचे ढीग
रावेत, ता. १३ : रावेत ते मुकाई चौक दरम्यानच्या बीआरटी मार्गालगतच्या पदपथावर कचरा व मातीचे ढीग साचल्याने परिसरात अस्वच्छता वाढली असून पादचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच रस्त्याच्या मध्यभागी टाकण्यात आलेल्या खडीच्या ढिगाऱ्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. या समस्येकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी नागरिकांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, पदपथावर बांधकामातील माती, प्लॅस्टिक कचरा आणि इतर टाकाऊ वस्तू साचल्याने चालण्यासाठी जागाच उरलेली नाही. परिणामी, पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत असून अपघाताचा धोका वाढत आहे. उडणाऱ्या धुळीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत असल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत.
वाढत्या लोकसंख्येसह वाहतूक आणि पादचारी वर्दळही वाढत असल्याने पदपथ स्वच्छ व सुरक्षित ठेवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. संबंधित विभागाने त्वरित पाहणी करून कचरा व मातीचे ढीग हटवावेत तसेच नियमित स्वच्छतेची प्रभावी व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पदपथ पादचाऱ्यांसाठी असतो; मात्र येथे कचऱ्याचे ढीग पडल्याने आम्हाला रस्त्यावरून चालावे लागते. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो.’’
- राहुल गांगुर्डे, स्थानिक रहिवासी
‘‘अस्वच्छतेमुळे परिसराची प्रतिमा खराब होते. तातडीने कचरा हटवून पदपथ मोकळे करणे गरजेचे आहे. तसेच बीआरटी मार्गावर टाकलेल्या खडीमुळे अपघाताची शक्यता आहे.
- अजय भोंडवे, स्थानिक रहिवासी
‘‘या संदर्भात पालिका अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. त्वरित कचरा आणि खडी उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- ऐश्वर्या तरस, नगरसेवक
‘‘सध्या झाडांची पानगळ व फूलगळ सुरू आहे. त्यामुळे सकाळी कचरा उचलल्यानंतरही काही ठिकाणी पुन्हा कचरा दिसतो. आरोग्य विभागाकडून दररोज कचरा उचलणे व सफाईची कामे नियमितपणे केली जात आहेत.’’
- सुधीर वाघमारे, आरोग्य अधिकारी, ‘ब’ प्रभाग
