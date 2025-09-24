शिवसेनेचे माजी आमदार प्रकाश देवळे अनंतात विलीन
शिरगाव, ता. २४ : एकेकाळचे शिवसेनेचे निष्ठावान अशी ओळख असलेले माजी आमदार प्रकाश केशवराव देवळे (वय ७७) यांचे मंगळवारी (ता. २३) रात्री अल्पशा आजाराने निधन झाले. बुधवारी (ता. २४) दुपारी तीन वाजता पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुली, जावई व नातवंडे असा परिवार आहे.
तत्पूर्वी माजी आमदार प्रकाश देवळे यांचे पार्थिव शिरगाव येथील त्यांनी उभारलेल्या आश्रमशाळेत अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले होते. यावेळी खासदार मेधा कुलकर्णी, माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, माजी आमदार उल्हास पवार, दिलीप मोहिते, शरद ढमाले, अशोक पवार, माजी महापौर अंकुश काकडे, भाजप पुणे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, उद्योजक विठ्ठल मणियार, कृष्णकुमार गोयल, शां. ब. मुजूमदार, हिराशेठ नहार, अशोक देशपांडे, डॉ. प्रसाद खंडागळे, सपना लालचंदानी आदींनी त्यांना आदरांजली वाहिली.
विधान परिषदेवर १९९६ मध्ये विलासराव देशमुख यांचा पराभव करून देवळे यांनी शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून विजय मिळवला होता. ते शिवसेनेचे पुणे जिल्हाप्रमुख म्हणून कार्यरत होते आणि याच कारकिर्दीत त्यांचे राजकीय गुण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी हेरले व त्याना आमदारकीची संधी दिली. त्यांचे मूळ गाव सासवड होते. ‘मायेची सावली’ या मराठी चित्रपटाचे निर्माते, दिग्दर्शक व संगीतकार म्हणून त्यांची ओळख होती. शिरगाव येथे २००३ मध्ये साई मंदिर उभारले. ‘कलायात्री शिक्षण संस्था’ स्थापन करून शेकडो भटक्या-विमुक्त मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले.
