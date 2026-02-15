यशस्वी होण्यासाठी क्षमतांचा पूर्ण वापर करावा : तळेकर
शिरगाव, ता. १५ : विद्यार्थ्यांनी जीवनात यशस्वी व्हायचे असेल, तर आपल्या क्षमतांचा पूर्णपणे वापर करावा. त्याचबरोबर आई-वडिलांना व आपल्या गुरुजनांना अभिमान वाटेल असे वर्तन ठेवावे, असे प्रतिपादन मावळ तहसीलचे नायब तहसीलदार गणेश तळेकर यांनी केले.
शिरगाव येथील आमदार प्रकाश देवळे माध्यमिक विद्यालयात आयोजित दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या निरोप समारंभात तळेकर बोलत होते.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी साई संस्थानच्या विश्वस्त कल्पना कविटकर होत्या. यावेळी कलायत्री शिक्षण संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा साई संस्थानचे विश्वस्त रवी जाधव, व्यवस्थापक अनिल देवकर, मुख्याध्यापक रमेश फरताडे आदी उपस्थित होते.
‘‘विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला सामोरे जाताना कोणत्याही प्रकारचा दबाव न घेता पेपर सोडवावा,’’ असे मार्गदर्शन उपस्थितांनी केले. यावेळी संस्थेच्या वतीने विद्यार्थ्यांना भेटवस्तू देत परीक्षेसाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या. कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी शिक्षक किरण धादवड, मच्छिंद्र कापरे, संतोष चव्हाण, रामभाऊ घुगे, लक्ष्मीकांत ठाकूरद्वारे, राधेशाम वारे, पूजा कुंभार, लालासाहेब डोले, विष्णू सानप, साकेत कारंजकर, राहुल होवाळ आदींनी सहकार्य केले. सूत्रसंचालन बद्रीनारायण पाटील यांनी केले.
शिरगाव : दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना नायब तहसीलदार गणेश तळेकर.
